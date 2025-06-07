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В Кишинёве пройдут ярмарки с участием местных производителей: свежие фрукты, ремесла и фермерская продукция

В выходные 7—8 июня во всех секторах столицы откроются ярмарки и рынки, где кишинёвцы смогут купить сезонные овощи и фрукты, изделия ручной работы и продукцию местных фермеров.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что 7—8 июня 2025 года в секторах столицы пройдут ярмарки и рынки с участием местных производителей. Цель мероприятий — поддержка отечественных производителей и обеспечение горожан сезонными сельхозпродуктами.

В секторе Ботаника, в парке «Долина роз»:

  • 6—7 июня — Ярмарка малых торговцев, организованная совместно с Ассоциацией «Perspectiva»;
  • до 30 июня — Ярмарка изделий ручной работы и ремёсел на главной аллее парка;
  • На улице Мунчешть, дома № 170−800, и улице Валя Кручей, ½ — ярмарки с фруктами и овощами, которые будут работать до 5 июля.

В секторе Буюканы:

  • 7 июня, на прилегающей территории здания «Kentford» на бульваре Штефана чел Маре, 202 — Ярмарка местных производителей «EcoLocal», в сотрудничестве с Ассоциацией экопроизводителей и ремесленников;
  • 7—8 июня, в парке «Алунелул», ул. Каля Ешилор, 11/4 — Ярмарка местных производителей «Cămara Fest», организованная совместно с Ассоциацией «Eurocivis»;
  • 7—8 июня, в парке «Ла Извор», ул. Каля Ешилор, 22 (вход в парк) — Ярмарка сельхозпроизводителей, в сотрудничестве с Национальной федерацией фермеров.

В секторе Чеканы:

  • 6—8 июня, на ул. Алеку Руссо, 61 — Ярмарка малых торговцев, организованная при участии Ассоциации «Perspectiva».

Мэрия Кишинёва призывает жителей активно посещать местные ярмарки, которые способствуют укреплению связи между местными производителями и потребителями.