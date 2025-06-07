В Кишинёве пройдут ярмарки с участием местных производителей: свежие фрукты, ремесла и фермерская продукция

Мэрия Кишинёва сообщает, что
В секторе Ботаника, в парке «Долина роз»:
6—7 июня— Ярмарка малых торговцев, организованная совместно с Ассоциацией «Perspectiva»;
- до 30 июня — Ярмарка изделий ручной работы и ремёсел на главной аллее парка;
- На улице Мунчешть, дома № 170−800, и улице Валя Кручей, ½ — ярмарки с фруктами и овощами, которые будут работать до 5 июля.
В секторе Буюканы:
- 7 июня, на прилегающей территории здания «Kentford» на бульваре Штефана чел Маре, 202 — Ярмарка местных производителей «EcoLocal», в сотрудничестве с Ассоциацией экопроизводителей и ремесленников;
7—8 июня, в парке «Алунелул», ул. Каля Ешилор, 11/4 — Ярмарка местных производителей «Cămara Fest», организованная совместно с Ассоциацией «Eurocivis»; 7—8 июня, в парке «Ла Извор», ул. Каля Ешилор, 22 (вход в парк) — Ярмарка сельхозпроизводителей, в сотрудничестве с Национальной федерацией фермеров.
В секторе Чеканы:
6—8 июня, на ул. Алеку Руссо, 61 — Ярмарка малых торговцев, организованная при участии Ассоциации «Perspectiva».
Мэрия Кишинёва призывает жителей активно посещать местные ярмарки, которые способствуют укреплению связи между местными производителями и потребителями.