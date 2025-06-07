Обнаружен природный ключ к улучшению памяти и защите мозга от болезни Альцгеймера

Розмарин — ароматическая трава, произрастающая в Средиземноморье, известна человечеству с древних времен. В Древней Греции и Риме розмарин считался символом памяти и ясности ума. Люди использовали его, чтобы улучшить концентрацию и запоминание информации. В те времена считалось, что аромат этой травы способствует умственной деятельности и помогает сосредоточиться. Современная наука подтверждает, что в этом есть доля правды: исследования показывают, что вдыхание запаха розмарина действительно способствует улучшению памяти и внимания.