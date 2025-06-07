Обнаружен природный ключ к улучшению памяти и защите мозга от болезни Альцгеймера

Современные исследования подтверждают, что розмарин обладает мощным потенциалом для поддержки здоровья мозга, борьбы с воспалительными процессами и укрепления иммунной системы. Особенно важна его роль в профилактике и возможном лечении таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
Розмарин — ароматическая трава, произрастающая в Средиземноморье, известна человечеству с древних времен. В Древней Греции и Риме розмарин считался символом памяти и ясности ума. Люди использовали его, чтобы улучшить концентрацию и запоминание информации. В те времена считалось, что аромат этой травы способствует умственной деятельности и помогает сосредоточиться. Современная наука подтверждает, что в этом есть доля правды: исследования показывают, что вдыхание запаха розмарина действительно способствует улучшению памяти и внимания.
Современные исследования показали, что розмарин положительно влияет на мозг благодаря нескольким ключевым механизмам. Он улучшает кровообращение, усиливая кровоток в головном мозге, что обеспечивает более эффективную доставку кислорода и питательных веществ, необходимых для работы когнитивных функций. Было обнаружено, что розмарин обладает выраженной антиоксидантной активностью: содержащиеся в нём вещества защищают клетки мозга от повреждений, вызванных окислительным стрессом, который способствует возрастному снижению когнитивных способностей. По словам ученых, трава влияет на нейромедиаторы — например, соединение 1,8-цинеол в его составе замедляет распад ацетилхолина, играющего ключевую роль в процессах памяти и обучения, тем самым поддерживая когнитивные функции.
«Розмарин оказывает противовоспалительное действие за счёт таких компонентов, как карнозиновая кислота, что помогает уменьшить воспаление в мозге и может быть особенно полезно при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера», — подчеркивают исследователи.
В экспериментах на мышиных моделях это соединение продемонстрировало способность улучшать память и когнитивные функции, увеличивать количество синаптических связей между нейронами, а также снижать уровень патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера, — бета-амилоида и тау-белков. Важной особенностью стала избирательная активация только в воспаленных участках мозга, что снижает риск побочных эффектов. На данном этапе исследования на животных не выявили токсичности, что открывает перспективы для перехода к клиническим испытаниям на людях.
Помимо нейропротекторного действия при болезни Альцгеймера, соединения розмарина могут быть полезны в терапии других заболеваний, связанных с хроническим воспалением, включая сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые патологии и болезнь Паркинсона. Такие компоненты розмарина, как урсоловая и розмариновая кислоты, обладают выраженным противовоспалительным эффектом, способствуя снижению системного воспаления и улучшению общего состояния организма.
Благотворное влияние розмарина не ограничивается когнитивными функциями. Он также оказывает положительное воздействие на пищеварение, помогая уменьшать вздутие, спазмы и улучшая работу ЖКТ. За счет высокого содержания антиоксидантов и противовоспалительных веществ розмарин способствует оздоровлению кожи, борясь с акне, экземой и замедляя процессы старения. Кроме того, эфирное масло розмарина обладает антимикробными свойствами, подавляя рост патогенных бактерий и грибков, что делает его ценным компонентом в косметологии и пищевой промышленности.
Розмарин считается безопасным при употреблении в пищу, использовании в виде чая или ароматерапии. Однако концентрированные экстракты и добавки требуют осторожности: возможны побочные эффекты, включая тошноту и судороги (особенно у людей с эпилепсией). Беременным женщинам следует избегать высоких доз розмарина из-за риска стимуляции маточных сокращений. Также важно учитывать возможное взаимодействие с лекарствами, особенно антикоагулянтами, поэтому перед приемом добавок необходима консультация врача.