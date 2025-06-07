Как записать ребенка в кружки и секции через «Госуслуги»: инструкция для родителей

Записать детей на кружки или секции можно через «Госуслуги» или образовательные организации.
С наступлением лета многие родители планируют отдать своих детей в различные секции и кружки для развития дополнительных навыков ребенка. Сделать это можно либо лично посетив образовательную организацию, либо через портал «Госуслуги», не выходя из дома. Такая возможность действует в 80-ти регионах России. Кто может подать заявление, как сделать это правильно, какие нужны для этого документы и в чем могут быть причины отказа — в материале URA.RU.
Кто может подать заявление о зачислении ребенка.
Запись ребенка в кружки и секции через «Госуслуги» действует в 80-ти регионах РФФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Оформить запись несовершеннолетнего в кружок или секцию через портал «Госуслуги» имеют возможность его родители или законные представители, сообщается на портале «Госуслуг». Начать посещать занятия можно с самого юного возраста. Отдельные театральные студии, например, принимают детей уже с двух лет. Максимальный возраст для записи обычно составляет 18 лет. В отдельных случаях самостоятельная подача заявления допускается и самим ребенком, если ему исполнилось 14-ть.
Родители детей с особыми потребностями здоровья также могут использовать вариант онлайн-записи. С помощью фильтров поисковой системы портала можно подобрать секцию, подходящую для ребенка с особенностями. В настоящее время программа регистрации детей в кружки через платформу «Госуслуги» реализуется более чем в 80 субъектах России.
Какие кружки и секции можно выбрать онлайн.
Список секций отличается разнообразием и включает такие направления, как вокал, дзюдо, английский язык, программирование, изобразительное искусство, робототехника и ряд других. Как правило, занятия проводятся на базе школ, детских садов и дворцов творчества. По типу оплаты секции подразделяются на несколько категорий:
Бесплатные. Муниципалитеты устанавливают ограничения на число таких кружков, поэтому воспользоваться большим количеством бесплатных секций не получится;Сертифицированные кружки и секции. Обучение в них либо полностью, либо частично покрывается сертификатом дополнительного образования. Он сформируется автоматически либо применится уже существующий;Платные. За процесс обучения в них полностью платят родители ребенка.
Как подать заявление через «Госуслуги».
Подать заявление можно онлайн, не выходя из дома. Ребенок может быть зачислен в различные кружки и секции, как на бесплатной, так и на платной основе, включая занятия в частных организациях. Список действий указан на сайте портала.
В подразделе «Дети | Образование» родителям необходимо выбрать вкладку «Запись в кружки и секции». На экране отобразится основная информация о сертификате, предоставляющем доступ к дополнительному образованию. Далее следует указать регион и муниципалитет, а также выбрать учебный год, в котором ребенок собирается посещать кружки. После этого система предоставит сведения о необходимых документах, способах оплаты и вариантах связи с организаторами занятий. После перехода к заявлению пользователям предоставляется возможность выбрать образовательную программу, используя функцию поиска или фильтрации. Кроме того, доступен подбор кружков по территориальному признаку с помощью интерактивной карты;После того как будет выполнена фильтрация секций, станет доступна подробная информация о наиболее подходящих вариантах. Для каждой секции предусмотрена отдельная страница, где размещено описание программы, сведения о размере групп, стоимости занятий и месте их проведения. Стоит внимательно ознакомиться с условиями посещения занятий. В некоторых случаях могут быть ограничения, например по возрасту. Выбрав подходящую группу, в нее можно будет записаться;Затем необходимо будет указать предположительную дату начала обучения и способ оплаты. После чего система предложит ввести данные ребенка и отправить заявление. В одной заявке разрешается указывать лишь одного ребенка и один кружок или секцию. При необходимости допускается подача нескольких заявлений.
Список необходимых документов для подачи заявления.
Для оформления заявления на портале «Госуслуги» необходимо предоставить информацию из свидетельства о рождении ребенка и его СНИЛС. Кроме того, потребуется указать адрес электронной почты, номер телефона, а также убедиться в корректности паспортных данных родителя, который оформляет заявку.
Какие сроки ожидания результатов по заявлению.
Регистрация поданной заявки осуществляется в течение одного рабочего дня. Рассмотрение заявления должно быть завершено в срок до семи рабочих дней. В случае необходимости прохождения вступительных испытаний срок ожидания решения может составлять до 45 рабочих дней.
Причины отказа в записи ребенка.
Существует несколько обстоятельств, при которых ребенку могут отказать в зачислении в выбранную секцию. Тем не менее большинство подобных препятствий можно быстро устранить, после чего можно повторно подать заявление или возобновить рассмотрение ранее поданной заявки.
ошибки в документах: некорректно заполненное заявление; исправления в заявке; копия заявление сделана в плохом качестве; не предоставлены оригиналы документов;в случае, если заявку подавал человек, не имеющий на это права, то в зачислении ребенка могут отказать;в кружке или секции на данный момент нет свободных мест;отказ будет и тогда, если ребенок не живет и не учится в границах муниципалитета. Таким образом он не может претендовать на бесплатное место;если у ребенка есть противопоказания по здоровью от врача;отказать могут, если ребенок не справился со вступительными испытаниями в кружок или секцию;само заявление в кружок или секцию были отправлены повторно.
Подать заявление лично в образовательной организации.
Ряд образовательных учреждений может потребовать личного присутствия для подтверждения поданной заявки и предоставления оригиналов документов. Однако значительное число организаций осуществляет прием на обучение дистанционно, на основании заявлений, поданных через портал «Госуслуг». В случае наличия вступительных экзаменов родителю и ребенку потребуется дополнительно посетить образовательное учреждение для их прохождения.