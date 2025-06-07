Как записать ребенка в кружки и секции через «Госуслуги»: инструкция для родителей

В подразделе «Дети | Образование» родителям необходимо выбрать вкладку «Запись в кружки и секции». На экране отобразится основная информация о сертификате, предоставляющем доступ к дополнительному образованию. Далее следует указать регион и муниципалитет, а также выбрать учебный год, в котором ребенок собирается посещать кружки. После этого система предоставит сведения о необходимых документах, способах оплаты и вариантах связи с организаторами занятий. После перехода к заявлению пользователям предоставляется возможность выбрать образовательную программу, используя функцию поиска или фильтрации. Кроме того, доступен подбор кружков по территориальному признаку с помощью интерактивной карты;После того как будет выполнена фильтрация секций, станет доступна подробная информация о наиболее подходящих вариантах. Для каждой секции предусмотрена отдельная страница, где размещено описание программы, сведения о размере групп, стоимости занятий и месте их проведения. Стоит внимательно ознакомиться с условиями посещения занятий. В некоторых случаях могут быть ограничения, например по возрасту. Выбрав подходящую группу, в нее можно будет записаться;Затем необходимо будет указать предположительную дату начала обучения и способ оплаты. После чего система предложит ввести данные ребенка и отправить заявление. В одной заявке разрешается указывать лишь одного ребенка и один кружок или секцию. При необходимости допускается подача нескольких заявлений.