«Пик придется на вечер»: прогноз магнитной бури 8 июня 2025

Контролируйте физическую активность. В день магнитной бури следует избегать чрезмерных физических нагрузок. Лучше отложить интенсивные тренировки и ограничиться легкой гимнастикой или спокойной прогулкой. Следите за питанием. Рекомендуется исключить из рациона тяжелую, жирную пищу, алкоголь и кофеин. Предпочтение стоит отдать легким блюдам, богатым витаминами и минералами. Полезно увеличить потребление воды. Нормализуйте режим сна. Постарайтесь лечь спать раньше обычного и обеспечить полноценный отдых — не менее 7−8 часов. Перед сном проветрите помещение и исключите использование электронных устройств. Примите профилактические меры. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее проконсультироваться с врачом о возможной корректировке дозировок принимаемых лекарств. Держите под рукой препараты, которые вы обычно используете при ухудшении самочувствия. Ограничьте информационный поток. Избыток негативной информации может усилить тревожность и стресс, которые и так повышаются во время магнитных бурь. Постарайтесь сократить время, проводимое перед экранами телевизоров и компьютеров. Практикуйте релаксацию. Медитация, глубокое дыхание, йога или другие техники расслабления помогут снизить уровень стресса и минимизировать воздействие геомагнитных возмущений на организм. Будьте внимательны за рулем. В период магнитных бурь возрастает риск дорожно-транспортных происшествий из-за снижения концентрации внимания и замедления реакции. По возможности, ограничьте поездки или будьте особенно осторожны.