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В прогнозе для Челябинской области на ближайшие дни вновь появилась 30-градусная жара

Вот-вот Челябинскую область вновь накроет жара до +30 градусов, но произойдёт это не в выходные. Какая погода будет стоять в регионе в субботу, 7 июня, и ближайшие пару дней, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Качество жизни в вашем регионе
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 86% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Pchela.News

Синоптики обновили прогноз по дождям — сегодня небольшие осадки всё-таки возможны, но лишь на юге. Воздух прогреется до +21…+26. Следующие двое суток будут малооблачными и без осадков. По ночам +4…+13, днём в воскресенье +23…+28, в понедельник +25…+30. Ветер слабый настолько, что в промышленных городах объявили режим «чёрного неба» — в приземном слое атмосферы могут скапливаться вредные вещества.

В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, +22…+24, в воскресенье — малооблачность и на градус теплее. А понедельник начнётся с 27−29-градусной жары. Задержится она, по данным «Яндекс. Погоды», на несколько дней.

В челябинских озёрах и реках вода прогрелась до +20 градусов, сообщили в Гидрометцентре.