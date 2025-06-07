В прогнозе для Челябинской области на ближайшие дни вновь появилась 30-градусная жара

Синоптики обновили прогноз по дождям — сегодня небольшие осадки всё-таки возможны, но лишь на юге. Воздух прогреется до +21…+26. Следующие двое суток будут малооблачными и без осадков. По ночам +4…+13, днём в воскресенье +23…+28, в понедельник +25…+30. Ветер слабый настолько, что в промышленных городах объявили режим «чёрного неба» — в приземном слое атмосферы могут скапливаться вредные вещества.