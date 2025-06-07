Названы тревожные последствия одной чашки кофе для принимающих лекарство миллионов людей

Ну, никак не утихают баталии между экспертами по поводу кофе. Одни подчеркивают его благотворные для здоровья свойства, другие предлагают безжалостно вычеркнуть бодрящий напиток из рациона. И не видно этим спорам конца. Противники кофе произвели очередной залп в этой непрекращающейся дуэли: по их словам, всего одна чашка кофе может вызвать тревожные последствия для миллионов людей, принимающих обычные лекарства.
Фармацевт предупреждает, что употребление кофе может быть вредным для тысяч людей, принимающих обычные лекарства. Сюда входят препараты для лечения щитовидной железы, антидепрессанты СИОЗС, препараты от СДВГ и даже безрецептурные противоотечные средства от простуды и гриппа, пишет Daily Mail.
По словам фармацевтического эксперта из Кингстонского университета Дипы Камды, повышающий энергию напиток также может сделать жизненно важные сердечные препараты менее эффективными, увеличивая риск смертельно опасного нерегулярного сердцебиения.
В то время как в других случаях кофеин может взаимодействовать с отпускаемыми по рецепту лекарствами, вызывая целый ряд изнурительных симптомов, таких как бессонница, головные боли, учащенное сердцебиение, повышенный уровень сахара в крови, сонливость, спутанность сознания и даже желудочное кровотечение.
«Хотя ваш утренний напиток может показаться безвредным, он может взаимодействовать с определенными лекарствами таким образом, что снижает их эффективность или увеличивает риск побочных эффектов», — предупреждает Дипа Камда.
«Воздействие кофеина на организм — от обычных таблеток от простуды до антидепрессантов — выходит далеко за рамки быстрого повышения энергии, — констатирует эксперт. — Кофе может быть частью вашего ежедневного рациона, но это также мощное химическое соединение, которое может влиять на то, как ваш организм перерабатывает лекарства».
Кофеин — это стимулятор, который ускоряет работу мозга и нервной системы, объяснила она.
Некоторые популярные лекарства от простуды и гриппа содержат противоотечное средство под названием псевдоэфедрин, которое также обладает стимулирующими свойствами, пишет Daily Mail. Если смешать его с кофеином, содержащимся в кофе, эффект может усилиться, вызывая нервозность, беспокойство, головные боли, учащенное сердцебиение и бессонницу.
Исследования показали, что сочетание кофеина с псевдоэфедрином также может повышать уровень сахара в крови и температуру тела, что особенно важно для людей с сахарным диабетом. Поскольку многие лекарства от простуды уже содержат кофеин, употребление кофе может еще больше увеличить риск.
Риск также связан с приемом стимулирующих препаратов для лечения СДВГ, таких как амфетамины, или лекарств от астмы, таких как теофиллин, который обладает стимулирующими свойствами.
Фармацевт предупредила: «Их совместное применение может увеличить риск побочных эффектов, таких как учащенное сердцебиение и нарушение сна».
В некоторые фирменные обезболивающие, отпускаемые без рецепта, например, содержащие парацетамол или аспирин, также добавляют кофеин, подчеркивает Daily Mail. Употребление кофе может ускорить всасывание лекарств, и хотя это помогает им действовать быстрее, это может быть опасно.
«Это может повысить риск побочных эффектов, таких как раздражение желудка или кровотечение, — отмечает Дипа Камда. — Хотя сообщений о серьезных случаях заболевания не поступало, все же рекомендуется соблюдать осторожность».
Известно, что употребление кофе во время приема некоторых видов лекарств для контроля нерегулярного сердечного ритма (аритмии) или кровяного давления снижает их эффективность, продолжает Daily Mail.
Тем не менее, Дипа Камда добавила, что людям с заболеваниями сердца не обязательно полностью отказываться от употребления кофе, но они могут «рассмотреть возможность ограничения потребления или перехода на кофе без кофеина».
Исследования показали, что если вы пьете кофе непосредственно перед или после приема препаратов для лечения щитовидной железы, таких как левотироксин, всасывание препарата может снизиться на 50%. Это может привести к повторному появлению симптомов гипотиреоза, таких как усталость, увеличение веса и запоры, «даже если вы принимаете лекарства правильно», — пояснила она. Тем, кто принимает лекарства, рекомендуется подождать 30−60 минут, прежде чем принимать пищу или пить кофе.
Однако, как отметила Камда, чаще всего это происходит с таблетированными формами левотироксина и реже — с жидкими формами. Это правило также применимо к классу лекарств, используемых для лечения остеопороза и других заболеваний костей, которые называются бисфосфонатами, включая алендронат и ризедронат.
Лабораторные исследования показали, что это также может снизить эффективность наиболее часто назначаемых антидепрессантов, селективных ингибиторов серотонина, таких как сертралин и циталопрам, пишет Daily Mail. А употребление кофе вместе со старыми и менее распространенными трициклическими антидепрессантами (ТЦА), такими как амитриптилин или имипрамин, может вызвать побочные эффекты.
Фармацевт с 17-летним опытом работы объяснила: «ТЦА расщепляются печеночным ферментом CYP1A2, который также метаболизирует кофеин. Конкуренция между этими двумя препаратами может замедлить распад препарата, усилить побочные эффекты или задержать выведение кофеина, заставляя вас чувствовать себя нервным или взвинченным дольше, чем обычно».
Проблемный ингредиент кофе — кофеин — также можно найти в чашке чая, банке кока-колы и даже в зеленом чае, напоминает Daily Mail.
Фармацевт добавила: «Каждый человек усваивает кофеин по-разному. Некоторые люди чувствуют себя прекрасно после трех чашек, в то время как у других побочные эффекты проявляются уже после одной. Обратите внимание на реакцию своего организма и поговорите со своим фармацевтом или лечащим врачом, если почувствуете, что что-то не так. Если вы сомневаетесь в том, подходят ли вам лекарство и кофе, проконсультируйтесь с вашим фармацевтом или врачом. Короткий разговор может избавить вас от нескольких недель побочных эффектов или снижения эффективности лечения и помочь вам наслаждаться напитком со спокойной душой».