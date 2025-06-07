Названы тревожные последствия одной чашки кофе для принимающих лекарство миллионов людей

Исследования показали, что если вы пьете кофе непосредственно перед или после приема препаратов для лечения щитовидной железы, таких как левотироксин, всасывание препарата может снизиться на 50%. Это может привести к повторному появлению симптомов гипотиреоза, таких как усталость, увеличение веса и запоры, «даже если вы принимаете лекарства правильно», — пояснила она. Тем, кто принимает лекарства, рекомендуется подождать 30−60 минут, прежде чем принимать пищу или пить кофе.