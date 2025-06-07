В Иркутской области арестовали членов АУЕ-ячейки, три года действующей в регионе

«У нас везде идет ротация — ~тот, кто договаривался с “агентом” уходит, и человек остается сам по себе. Никто с ним не работает, его не контролируют~ и, конечно, в какой-то момент он решает: “Да я сам себя сделал, я здесь король”, — объясняет экс-сотрудник ФСИН.