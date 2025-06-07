Осужденный за убийство подруги чемпион принял участие в триатлоне

Оскар Писториус, получивший прозвище «Бегущий по лезвию бритвы» за свои протезы из углеродного волокна, когда-то был звездой мирового спорта. Он участвовал в Олимпийских и Паралимпийских играх, гастролировал по США и появлялся на крупных ток-шоу, вдохновляя миллионы своей историей преодоления. В 2012 году он стал первым человеком с двумя ампутированными ступнями, выступавшим на Олимпиаде в Лондоне, где вышел в полуфинал на дистанции 400 метров.