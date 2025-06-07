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Журналист Шевченко дает «Ладе» 8 место на Востоке в предстоящем сезоне КХЛ

Алексей Шевченко спрогнозировал итоговое положение команд Восточной конференции в следующем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги.

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Алексей Шевченко спрогнозировал итоговое положение команд Восточной конференции в следующем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги.

По его мнению, тольяттинцы займут восьмое место и выйдут в плей-офф. Лидером считает екатеринбургский «Автомобилист». Вторую и третью строчки отдал омскому «Авангарду» и уфимскому «Салавату Юлаеву» соответственно.

В прошлом сезоне клуб из 63-го региона оказался на десятой позиции с 54 очками. А недавно волжане провели обмен с участием четырех хоккеистов с «ястребами». Получили Илью Рейнгардта и Данила Башкирова. Плюс денежная компенсация.

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