Журналист Шевченко дает «Ладе» 8 место на Востоке в предстоящем сезоне КХЛ

В прошлом сезоне клуб из 63-го региона оказался на десятой позиции с 54 очками. А недавно волжане провели обмен с участием четырех хоккеистов с «ястребами». Получили Илью Рейнгардта и Данила Башкирова. Плюс денежная компенсация.