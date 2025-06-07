Новый терминал прилета откроют в Иркутске 11 июня

— Новый терминал внутренних линий уже готов стать важным элементом инфраструктуры воздушной гавани, — говорят в пресс-службе аэропорта. — Одноэтажное каркасное здание общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров включает просторную зону выдачи багажа (около 1 000 кв.м), две ленты для получения багажа и зону ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Также в терминале предусмотрены удобные зоны прибытия, встречи и ожидания.