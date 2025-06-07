Еще одно государство отменило визы для российских туристов

Султан Омана издал указ об отмене виз для туристов из России, следует из официального заявления.
Таким образом, для российских туристов в Омане установлен безвизовый режим. Как отмечают эксперты, в то время как многие страны ужесточают визовые правила, этот шаг лидера Омана можно считать «туристическим прорывом», который открывает российским путешественникам новые горизонты.
Как стало известно, султан Хейсам бен Тарик лично утвердил соглашение, первоначально парафированное в Москве ещё в апреле. Теперь, после завершения бюрократических процедур, осталось дождаться официальной даты вступления правил в силу — её объявят в ближайшие недели. Тем временем российские туроператоры уже разрабатывают новые маршруты и расширяют ассортимент туров.
Оман известен своими древними крепостями, золотыми песками пустыни Вахиба и роскошными курортами Маската. Он долгое время был малодоступен россиянам именно из-за визовых сложностей.
Россияне могут посещать без виз более 120 стран. Некоторые страны, такие как Таиланд, Турция и Черногория, не требуют виз для российских граждан. В другие страны виза может быть оформлена по прибытии или потребуется предварительное оформление электронного разрешения на въезд.