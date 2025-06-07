Еще одно государство отменило визы для российских туристов

Россияне могут посещать без виз более 120 стран. Некоторые страны, такие как Таиланд, Турция и Черногория, не требуют виз для российских граждан. В другие страны виза может быть оформлена по прибытии или потребуется предварительное оформление электронного разрешения на въезд.