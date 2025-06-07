Назван способный снизить уровень холестерина и предотвратить сердечные приступы дешевый продукт

Употребление в пищу одной банки нута в день может стать ключом к снижению опасного высокого уровня холестерина — основной причины сердечных заболеваний и инсульта. Новое интригующее исследование показало, что у тех, кто добавлял любимые консервы в свой ежедневный рацион в течение трех месяцев, первоначально высокий уровень вредных жиров снизился до нормы.
Исследователи из Иллинойского технологического института также обнаружили, что и другой вид консервированных бобовых — черная фасоль — обладает аналогичным эффектом снижения уровня холестерина, пишет Daily Mail.
Говоря о результатах исследования, ведущий автор профессор Морганна Смит призвала людей с высоким уровнем холестерина заменить «менее полезные» продукты фасолью — консервированной, сушеной или замороженной.
"Существует множество способов включить фасоль в свой обычный рацион питания в качестве экономически эффективного способа поддержания общего состояния здоровья и снижения риска хронических заболеваний, — сказала она. — Вы можете смешать их, чтобы придать густоту супу, добавить в качестве начинки для салата или сочетать с другими крупами, например с рисом.
Ученые полагают, что бобовые, такие как нут и фасоль, могут повысить уровень полезных бактерий в кишечнике, которые, как считается, помогают выводить вредный холестерин из крови.
Холестерин — это воскообразное вещество, похожее на жир, которое необходимо для различных функций организма, поясняет Daily Mail. Существует два типа холестерина — ЛПВП, хорошего качества, и ЛПНП, избыток которых считается вредным для здоровья. Избыток плохого холестерина уже давно связывают с серьезными проблемами со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. Это связано с тем, что ЛПНП могут образовывать бляшки, которые накапливаются и закупоривают артерии, ограничивая приток крови к сердцу и от него.
По оценкам, 6,3 миллиона человек в Великобритании страдают от этого заболевания, которое при отсутствии лечения может перерасти в сахарный диабет 2 типа, а также в сердечные заболевания, отмечает Daily Mail.
В ходе 12-недельного исследования, результаты которого были представлены на ежегодной встрече Американского общества питания в Орландо, были проанализированы данные 72 пациентов с преддиабетом, чтобы выяснить, как включение бобовых в ежедневный рацион повлияло на их здоровье.
По данным Фонда сердца, у диабетиков вероятность инсульта или развития сердечных заболеваний примерно в два раза выше.
Исследования показывают, что около трех четвертей людей с диабетом также страдают от высокого уровня холестерина.
Участникам исследования, о котором рассказывает Daily Mail, было случайным образом предложено съедать по одной чашке черной фасоли, нута или риса — это была контрольная группа — каждый день в течение 12 недель. Образцы крови были взяты в начале исследования, на полпути и еще раз через шесть недель, чтобы определить уровень холестерина, сахара в крови и воспаления. Исследователи также провели тест на толерантность к глюкозе в начале и в конце исследования — измерили реакцию участников на сахар.
В конце исследования у тех, кто ежедневно употреблял нут, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина — с 200,4 мг на децилитр крови в начале исследования до 185,8 мг в конце. Уровень общего холестерина выше 200 мг/дл считается высоким, в то время как показатели ниже этого уровня считаются нормальными. У тех, кто ел черную фасоль, также было обнаружено снижение уровня воспаления через 12 недель.
Исследователи пришли к выводу: «Наше исследование показало, что потребление бобовых помогает значительно снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление у людей с преддиабетом».
Профессор Смит советует людям, которые хотят включить фасоль в свой ежедневный рацион, быть осторожными с любыми дополнительными ингредиентами, которые обычно содержатся в продуктах, такими как соль или сахар, которые могут привести к сердечным заболеваниям.
Как подчеркивает Daily Mail, почти шесть миллионов человек в Великобритании страдают сахарным диабетом, из которых 90% — 2-го типа, но, по оценкам благотворительных организаций, 1,2 миллиона человек живут с недиагностированным заболеванием.