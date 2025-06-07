Назван способный снизить уровень холестерина и предотвратить сердечные приступы дешевый продукт

Участникам исследования, о котором рассказывает Daily Mail, было случайным образом предложено съедать по одной чашке черной фасоли, нута или риса — это была контрольная группа — каждый день в течение 12 недель. Образцы крови были взяты в начале исследования, на полпути и еще раз через шесть недель, чтобы определить уровень холестерина, сахара в крови и воспаления. Исследователи также провели тест на толерантность к глюкозе в начале и в конце исследования — измерили реакцию участников на сахар.