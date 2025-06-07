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Грозы обрушатся на Казахстан: важное обращение МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали, как быть и что делать при грозе. Причина обращения к гражданам — 7 июня 2025 года во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 751 мм рт. ст. +26°
Источник: МЧС РК

Так, в МЧС казахстанцам рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности при грозе:

Дома:

  • закрой окна и двери;
  • отключи электроприборы.

На улице:

  • укройся в помещении;
  • не стой под металлическими навесами и деревом;
  • оставайся в автомобиле;
  • сойди с мотоцикла/велосипеда;
  • не раскрывай зонт;
  • убери мобильный телефон в сумку;
  • не носи металлические аксессуары на одежде.

На природе:

  • не прячься под высокими деревьями;
  • укройся в низине;
  • избегай водоемов.

«Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно», — подчеркнули в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.