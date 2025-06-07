Черная смерть: ученые разгадали тайну самой смертоносной пандемии в истории

Ученые разгадали тайну продолжительного господства Черной смерти — они определили единственный ген, который позволил ей сохраниться на протяжении столетий. Черная смерть остается самой смертоносной пандемией в истории человечества. Опустошительная пандемия уничтожила до половины населения Европы, Западной Азии и Африки, унося жизни десятков миллионов человек. Теперь тайна продолжительного господства Черной чумы наконец-то раскрыта.
Исследования показали, что эволюция единственного гена Yersinia pestis — бактерии, вызывающей бубонную чуму, — позволила ей адаптироваться и выживать так долго, пишет Daily Mail.
В исследовании рассматриваются ключевые вопросы о том, как пандемии проникают в человеческие популяции, вызывают массовую заболеваемость и развивают различные уровни вирулентности. И в будущем полученные результаты могут помочь нам предотвратить еще одну пандемию.
«Это одно из первых научных исследований, в котором непосредственно изучаются изменения в древнем патогене, который мы все еще наблюдаем сегодня, в попытке понять, что движет вирулентностью, устойчивостью и/или возможным исчезновением пандемий», — отмечает соавтор исследования профессор Хендрик Пойнар.
Новое исследование было проведено учеными из Университета Макмастера в Канаде и Института Пастера во Франции.
Бактерии, вызывающие чуму, эволюционировали и со временем стали менее смертоносными, что позволило им продолжать заражать людей в ходе трех отдельных пандемий на протяжении более тысячи лет. Первая пандемия — чума Юстиниана — разразилась в 500-х годах в начале средневековья и продолжалась около 200 лет.
Как пишет Daily Mail, черная смерть началась в середине 1300-х годов и стала самой смертоносной пандемией в истории человечества, унесшей жизни до половины населения Европы, Западной Азии и Африки, а вспышки продолжались веками.
Третья пандемия бубонной чумы разразилась в Китае в 1850-х годах и продолжается по сей день, причем некоторые случаи заболевания все еще регистрируются в некоторых районах Африки к югу от Сахары.
«Бактерии чумы имеют особое значение в истории человечества, поэтому важно знать, как распространяются эти вспышки», — отмечает Хавьер Писарро-Серда, соавтор исследования.
Исследователи изучили образцы Yersinia pestis, бактерий, вызывающих чуму, относящиеся ко времени каждой пандемии. Согласно результатам исследования, во всех трех случаях гены каждой бактерии чумы эволюционировали, становясь со временем менее вирулентными и менее смертоносными.
Считается, что бактерии, вызывающие менее тяжелые инфекции, увеличили продолжительность пандемий, поскольку у них появилось больше возможностей для распространения среди людей.
Исследователи подтвердили эту теорию, заразив крыс недавними образцами чумы, показав, что при снижении вирулентности заболевание продолжалось дольше.
В то время как антибиотики теперь могут эффективно бороться с чумой, исследование может пролить свет на то, как могут развиваться другие пандемии, подчеркивает Daily Mail.
«Это позволяет нам получить полное представление о том, как патогены могут адаптироваться к различным ситуациям», — поясняет Писарро-Серда.
«Мы наконец-то лучше понимаем, что такое чума и как мы можем разработать меры для самозащиты», — добавил он.