Черная смерть: ученые разгадали тайну самой смертоносной пандемии в истории

Бактерии, вызывающие чуму, эволюционировали и со временем стали менее смертоносными, что позволило им продолжать заражать людей в ходе трех отдельных пандемий на протяжении более тысячи лет. Первая пандемия — чума Юстиниана — разразилась в 500-х годах в начале средневековья и продолжалась около 200 лет.