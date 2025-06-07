В Москве пройдет встреча детского писателя Усачева

10 июня в Москве пройдет концерт-встреча с самым популярным детским писателем современности Андреем Усачёвым «Мы играли в паповоз».
Это событие станет хедлайнером фестиваля детских спектаклей «Мост в детство», который проходит с 1 по 11 июня и приурочен к Дню защиты детей.
Напомним, Усачёв является автором логопедического бестселлера «Малуся и рогопед», историй про собачку Соню, обитателей деревни Дедморозовки и героев сказки «Иван — коровий сын». Усачев публикуется с 1985 года и является членом Союза писателей. Книги автора переведены на английский, французский, немецкий, голландский, китайский, японский, корейский, иврит, вьетнамский, тайский, румынский, польский, сербский и украинский, иностранные языки. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1−4 классов, книги «Декларация Прав Человека» и «Мои географические открытия» были рекомендованы для изучения в школах Министерством образования России.
Работал на телевидении — писал сценарии и песни для передачи «Кварьете Весёлая квампания» вместе с Петром Синявским, для многосерийного художественного фильма «Дракоша и компания». На протяжении нескольких лет вёл детские радиопередачи «Весёлая радиокомпания» и «Летающий диван».
Кроме детских книг много писал для театра, в основном, для кукольного и музыкального. Единолично и в соавторстве создано около 15 пьес. Пьесы идут в 50 театрах России.
Также 10 июня пройдет показ спектакля «Три Ивана» — инсценировки по сказке Усачева «Иван — коровий сын», весёлого балагана в лучших фольклорных традициях, в режиссёрской версии Евгения Славутина. Как говорят создатели, это путеводитель в страну настоящих богатырей, где можно научиться сочинять колыбельные, играть на ложках и участвовать в битве со Змеем Заморским. Безусловно, возможность пообщаться с любимым автором этого популярного текста — самый большой подарок гостям фестиваля «Театра МОСТ».
На сцену выйдут непрофессиональные актёры, ведь особенностью театра МОСТ является то, что его артисты приходят в учебную студию Евгения Славутина из вузов нетеатральных. По правилам театра, все они должны быть иметь студенческий билет. Со временем дипломированные специалисты разных профессий могут войти в труппу театра.
«Наш театр молодёжный, в создании спектаклей мы ориентируемся на ребят — студенчество, — говорит aif.ru руководитель театра МОСТ Ирина Большакова. — Но откуда берётся умная, творческая и креативная молодежь — из детства, конечно. Поэтому в нашем репертуаре, где 30 спектаклей, все пополам — для взрослых и детей. Обратите внимание, самые интересные из них — с сюжетами, где герои преодолевают трудности, борются с собственными страхами, злом. Это и есть воспитание, на самом деле, через театр и искусство. Меня удивляет работоспособность наших актёров — в будни работают в офисах серьезных компаний, вечером и в выходные — на сцене. Они нагружены круглосуточно, с раннего утра и до поздней ночи. Я бы хотела заметить тем, кто говорит, что театр отвлекает ребят от учёбы. Наоборот! Такая многозадачность очень помогает в становлении личности, в понимании себя, и в эффективном развитии своих возможностей».
Также в рамках фестиваля в первые выходные каникул будет показано четыре самых популярных спектакля для маленьких зрителей. 7 июня состоятся 2 показа — «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» по сказке Сельмы Лагерлёф и.
«Моё счастливое детство» по повести Александра Раскина в постановке Евгения Славутина. Жизнерадостная постановка в лучших традициях советского цирка о мальчике Сашке, который бесконечно попадается на проказах.
8 июня пройдут спектакли «Питер Пэн» по повести Джеймса Барри в постановке Марии Самсоновой и «Минька и Лёлька» по рассказам Михаила Зощенко. Это смешные и поучительные истории о неугомонных брате и сестре, сопровождаемые стихами, музыкой и танцами.
Закончится фестиваль 11 июня показом спектакля «Тимур и его команда» и паблик-током с создателями инсценировки легендарной повести Аркадия Гайдара. После показа участники театрального детского форума обменяются мнениями на тему: что сближает современных детей со сверстниками из прошлого.