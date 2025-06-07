В Москве пройдет встреча детского писателя Усачева

«Наш театр молодёжный, в создании спектаклей мы ориентируемся на ребят — студенчество, — говорит aif.ru руководитель театра МОСТ Ирина Большакова. — Но откуда берётся умная, творческая и креативная молодежь — из детства, конечно. Поэтому в нашем репертуаре, где 30 спектаклей, все пополам — для взрослых и детей. Обратите внимание, самые интересные из них — с сюжетами, где герои преодолевают трудности, борются с собственными страхами, злом. Это и есть воспитание, на самом деле, через театр и искусство. Меня удивляет работоспособность наших актёров — в будни работают в офисах серьезных компаний, вечером и в выходные — на сцене. Они нагружены круглосуточно, с раннего утра и до поздней ночи. Я бы хотела заметить тем, кто говорит, что театр отвлекает ребят от учёбы. Наоборот! Такая многозадачность очень помогает в становлении личности, в понимании себя, и в эффективном развитии своих возможностей».