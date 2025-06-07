Выявлена неоднозначная связь между оливковым маслом в рационе и ожирением

Одной из сложностей стало то, что в повседневном рационе человек обычно потребляет смесь различных жиров, что затрудняет точное определение их влияния. Например, сливки в кофе, салатные заправки, мясо и выпечка — все это содержит разные виды жиров, в том числе и олеиновую кислоту.