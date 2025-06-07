«Инопланетный человек-муравей»: ученые озадачены загадочным деформированным черепом

Ученые озадачены загадочным деформированным черепом, обнаруженным в Аргентине, поскольку некоторые утверждают, что это мог быть так называемый «человек-муравей». Владелец странного удлиненного черепа выглядит как давно потерянные останки инопланетного гостя на Земле.
Откуда бы он ни был, ученые были совершенно сбиты с толку этим загадочным деформированным черепом, обнаруженным в Аргентине, пишет Daily Mail. Археологи говорят, что череп, найденный рабочими в Сан-Фернандо, провинция Катамарка, имеет строение, которое заметно отличается от строения обычного человека. Черепная коробка сильно вытянута, как будто в ней когда-то располагался мозг, который был больше и мощнее, чем у любого известного человека.
Некоторые местные СМИ описывают череп как останки недавно обнаруженную группу древних людей. Другие называют их «людьми-муравьями» в честь армии муравьев размером с собаку, которые фигурировали в греческой мифологии. Согласно легенде, люди-муравьи, также известные как мирмеки, жили в огромных муравейниках со сложными извилистыми проходами, заполненными награбленным добром. Но, подчеркивает Daily Mail, форма черепа также имеет ошеломляющее сходство с инопланетянами, появившимися в классическом научно-фантастическом фильме 1990-х годов «Марс атакует!».
Как сообщает местная ежедневная газета El Ancasti, «неожиданное открытие» было сделано рабочими-строителями во время раскопок для прокладки питьевой воды. Рабочие обнаружили две погребальные урны с человеческими останками, в одной из которых находился череп необычной формы.
Сообщается, что в одной из урн находился полный скелет, в то время как в другой — частичные останки, которые также будут проанализированы экспертами Национального университета Катамарки.
«Наибольшее внимание привлекла необычная форма одного из черепов, структура которого заметно отличается от структуры обычного человеческого, — говорится в статье. — Находка вызвала большой интерес и была доведена до сведения провинциальных антропологических властей, которые, как ожидается, прибудут на место. Это место было огорожено и находится под охраной, чтобы сохранить останки и облегчить работу специалистов».
Как сообщает Heritage Daily, когда эта новость стала известна местным СМИ, некоторые СМИ назвали владельца черепа «человеком-муравьем», ссылаясь на греческую легенду, но правда может оказаться еще более мрачной и неприятной.
Вполне возможно, что череп владельца был жестоко деформирован варварским методом, называемым «искусственной деформацией черепа», отмечает Daily Mail. Искусственная деформация черепа включала в себя надавливание на черепа младенцев с помощью шин или бинтов, когда кости еще были гибкими, в результате чего череп становился удлиненным с плоской или изогнутой линией на спине, отмечающей область приложения давления. Эта древняя культурная практика была обычным явлением у таких групп, как народы Сьенага и Агуада, которые жили между 3-м и 12-м веками нашей эры.
Рик Шультинг, профессор доисторической археологии Оксфордского университета, указывает, что модификация черепа была распространенной практикой во многих частях мира, включая западную часть Южной Америки. «Это делалось по разным причинам, включая эстетику и выделение социальных групп — например, по этнической принадлежности или более высокому социальному статусу, — рассказал он MailOnline. — Это делалось путем обвязывания головы младенца лентами, иногда с использованием досок для придания желаемой формы».
Доктор Хайди Доусон-Хоббис, старший преподаватель кафедры биологической антропологии в Университете Винчестера, сказала: «Похоже, что череп может принадлежать подростку». «Взглянув на фотографию, я сначала подумала, что это гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге), но по фотографии трудно сказать наверняка, — рассказала она MailOnline. — В качестве альтернативы, в зависимости от даты обнаружения останков, различные культуры Южной Америки практиковали перевязывание головы или использование досок для колыбели, что привело к изменению формы черепа».
Другие искусственные формы черепа, которые выбирали различные культуры по всему миру, включали округлую и коническую, но древние люди во всем мире практиковали еще более радикальные изменения своего черепа, включая «трепанацию», которая включала в себя просверливание куска кости и извлечение его из черепа, обычно с целью снятия давления или выполнения ритуальных практик.
Пока неясно, в каком состоянии находится второй череп, недавно найденный в другой аргентинской погребальной урне, отмечает MailOnline.
В своем заявлении эксперты Национального университета Катамарки заявили: «Интерпретация этих находок открывает новые возможности для углубления нашей связи с нашими предками. Уважая и ценя эти культурные традиции и их значение, мы чтим память наших предков и соединяемся с ними через наш общий человеческий опыт».