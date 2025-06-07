«Инопланетный человек-муравей»: ученые озадачены загадочным деформированным черепом

Вполне возможно, что череп владельца был жестоко деформирован варварским методом, называемым «искусственной деформацией черепа», отмечает Daily Mail. Искусственная деформация черепа включала в себя надавливание на черепа младенцев с помощью шин или бинтов, когда кости еще были гибкими, в результате чего череп становился удлиненным с плоской или изогнутой линией на спине, отмечающей область приложения давления. Эта древняя культурная практика была обычным явлением у таких групп, как народы Сьенага и Агуада, которые жили между 3-м и 12-м веками нашей эры.