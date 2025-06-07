Почти суп, с соленым молоком и жиром: самые необычные чаи

Калмыцкие женщины часто приглашают гостей на утреннее чаепитие. Это считается хорошей приметой. Дамы всегда готовят чай в присутствии приглашенного, чтобы гость был уверен в свежести напитка. И добавляют в него… соленое молоко! Соль восполняет минералы, которые выводятся из организма в жару. О других необычных вариантах чая — в материале «Вечерней Москвы».
Монгольский: самый жирный.
Напиток Сутэй цай готовится из зеленого прессованного чая и молока с добавлением жира, соли, муки и риса. Смесь заваривают из расчета одна-три ложки порошка на литр воды, а когда она закипает, добавляют до полулитра коровьего, овечьего или верблюжьего молока. После блюдо загущают пшеничной мукой, предварительно пережаренной с маслом. В конце добавляют от половины до одного стакана риса или другой крупы и солят по вкусу.
Карибский: почти суп.
Фактически этот напиток является супом, который готовится по произвольному рецепту. Но есть одно «но» — в блюдо добавляют ароматические приправы, из-за чего его и называют чаем. Некоторые готовят смесь с добавлением кокосового молока или белого сухого вина. Главное — чай должен получиться душистым.
Калмыцкий: с закусками.
Для приготовления этого напитка необходим литр молока, четыре столовые ложки смеси зеленого и черного чая, щепотка соли, немного мускатного ореха. Вскипятите молоко, добавьте соль, заварку, орех и снова доведите до кипения. Подают чай с лепешками.
Красный: со вкусом личи.
Вкус чая достигается благодаря тому, что в процессе сушки листья сбрызгиваются соком фрукта личи. Такой чай хорошо укрепляет иммунитет. Время заварки варьируется от 5 до 60 секунд, но сначала чай «будят» (сливают первую заварку, очищая от чайной пыли).
Как выбрать хороший чай.
Тайский: меняет цвет.
Готовится напиток просто: в чашку кипятка кидают 7−10 цветков клитории и настаивают не более 3 минут. Получается чай синего цвета. Но если в него добавить лимонный сок, то оттенок напитка станет малиновым, а его вкус будет кислым и вязким.
Вместо кофе по утрам.
Если вы устали и хотите взбодриться — выпейте отвар иван-чая. Такая смесь не только наполняет энергией, но и считается кладезью биоактивных веществ. В ней также присутствуют важные для организма микроэлементы: калий, магний, кальций, железо, марганец, цинк, медь, фосфор и комплекс органических кислот. Такой витаминный набор улучшает пищеварение, помогает выведению из организма лишней жидкости. Полезен и чай со зверобоем, который содержит витамин С, каротин и другие вещества. Он, наоборот, оказывает успокоительное действие.
Чтобы освежиться.
Горячий чай рекомендуют пить в жару потому, что он расширяет кровеносные сосуды: организм быстрее отдает тепло (пот испаряется с поверхности кожи) и охлаждает. После выпитой чашки чая тело несколько часов будет под защитой от избыточного потоотделения. При этом чай утоляет жажду и пополняет запасы воды в организме, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, нормализует пищеварение и обмен веществ. В чай также можно добавить лимон, лайм или листики мяты.
Андрей Звонков, врач скорой помощи, автор книг по медицине:
— Традиция пить чай пришла из Китая, Индии. Именно там начали собирать и культивировать кусты этого растения. А вообще в чайных листьях много целебных веществ. Во многих азиатских странах при заваривании напитка местные жители добавляют соль, чтобы восполнить необходимые для организма микроэлементы, которые выводятся из тела в жару. В Индии чай кипятят в молоке до красноватого цвета, чтобы напиток был тонизирующим. А в России в XIX веке купцы заваривали одну щепоточку чая на большой самовар. Торговцы пытались показать свою гостеприимность, а чай в то время был дорогой, поэтому экономили. Кстати, пили его из блюдечек, чтобы напиток быстрее остывал.
Помимо привычных черного и зеленого, россияне любят и чай каркаде. Он содержит в себе огромное количество полезных веществ и витаминов. Какими еще полезными свойствами обладает каркаде, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.