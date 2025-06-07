Почти суп, с соленым молоком и жиром: самые необычные чаи

— Традиция пить чай пришла из Китая, Индии. Именно там начали собирать и культивировать кусты этого растения. А вообще в чайных листьях много целебных веществ. Во многих азиатских странах при заваривании напитка местные жители добавляют соль, чтобы восполнить необходимые для организма микроэлементы, которые выводятся из тела в жару. В Индии чай кипятят в молоке до красноватого цвета, чтобы напиток был тонизирующим. А в России в XIX веке купцы заваривали одну щепоточку чая на большой самовар. Торговцы пытались показать свою гостеприимность, а чай в то время был дорогой, поэтому экономили. Кстати, пили его из блюдечек, чтобы напиток быстрее остывал.