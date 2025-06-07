Премьер Индии открыл самый высокий железнодорожный мост в мире

Кроме того, в городе Катра были запущены инфраструктурные проекты на сумму 460 миллиардов рупий (427 миллиардов рублей), направленные на улучшение транспортного сообщения в союзной территории Джамму и Кашмир. Премьер-министр подчеркнул, что эти инициативы будут способствовать развитию духовного туризма и созданию новых возможностей для заработка.