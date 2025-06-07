Премьер Индии открыл самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии Чинабского железнодорожного моста, который связал Кашмирскую долину с остальной частью страны. Об этом глава страны написал в социальной сети Х.
— Чинабский железнодорожный мост — это не только исключительный образец архитектуры, он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром, — сообщил премьер.
Мост протяженностью 1,3 километра расположен на высоте 359 метров над уровнем моря и является самым высоким железнодорожным мостом в мире.
Кроме того, в городе Катра были запущены инфраструктурные проекты на сумму 460 миллиардов рупий (427 миллиардов рублей), направленные на улучшение транспортного сообщения в союзной территории Джамму и Кашмир. Премьер-министр подчеркнул, что эти инициативы будут способствовать развитию духовного туризма и созданию новых возможностей для заработка.
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