В Орловском районе мошенник обманул женщину на 261 тысячу

Согласно опубликованной информации, местная жительница стала жертвой афериста, представившегося сотрудником правоохранительных органов. На ее номер позвонил мужчина, назвавшийся полицейским. Он убедил женщину, что ее деньги «в опасности». Под предлогом «защиты сбережений» он уговорил дончанку снять и перевести 261 000 рублей. Перевод осуществлялся через банкомат в поселке Орловский.