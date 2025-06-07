Жители деревни Сосно готовят обращение в прокуратуру из-за вышки связи и угрозы дронов

«Возможно, технологии ушли далеко вперед, и, действительно, все это сейчас безопасно. Но, к сожалению, когда мы об этом узнаем? Говорят, что проблемы со здоровьем начинаются после пяти лет, — подчеркивает Наталья. — А может, и после десяти-двадцати, когда мы все начнем чахнуть, будем с онкологией, со всем. Не очень бы хотелось оказаться подопытными кроликами, а тем более, отправить на такую роль своих детей, у меня самой их трое».