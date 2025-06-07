Так жить нельзя: ученый назвал самую безопасную для организма порцию вина

После напряженного дня иногда хочется только одного — открыть бутылочку вина и расслабиться. Но лучше наливать его щедро — ведь как утверждают некоторые ученые, безопасно выпивать только один бокал… в год. В год!
По словам профессора Дэвида Натта, ведущего исследователя лекарств в Имперском колледже Лондона, человеческий организм может безопасно выпивать только один «большой» бокал вина каждые 12 месяцев, поскольку оно слишком «токсично».
Как пишет Daily Mail, профессор говорит, что если бы алкоголь был изобретен сегодня, он не соответствовал бы современным стандартам безопасности пищевых продуктов из-за того, насколько он вреден для нашего организма.
По словам эксперта, исследования токсикологии алкоголя — вредного воздействия химических веществ на живые организмы — показывают, что «максимальное рекомендуемое количество» алкоголя в год составляет всего один большой бокал вина.
Выступая в подкасте Instant Genius, 74-летний Дэвид Натт заявил: «Я могу согласиться с тем, что 40 000 лет употребления алкоголя — это приоритет, но если бы мы изобрели его сегодня, у нас не было бы такого приоритета. Итак, что бы мы сделали? Итак, мы бы сделали так: вы бы провели проверку вашего алкоголя на пищевую безопасность, и она бы провалилась. Это не сработает, потому что максимальное рекомендуемое количество алкоголя, которое любой человек должен употреблять в течение года, исходя из токсикологических данных, составляет большой бокал вина в год. Итак, это говорит о том, насколько алкоголь вреден».
Профессор Натт из Бристоля — опытный нейропсихофармаколог и бывший главный советник правительства по наркотикам, отмечает Daily Mail. Он утверждал, что, помимо табака, алкоголь является причиной большего числа смертей во всем мире, чем любое другое вещество.
Однако Дэвид Натт добавил: «Мой подход к алкоголю заключается не в том, что все это плохо. Если бы все это было плохо, он бы исчез. В нем есть и хорошие стороны, и было бы неплохо, если бы мы могли максимизировать пользу и минимизировать вред».
В последние десятилетия некоторые исследования выявили связь между умеренным потреблением красного вина и улучшением здоровья сердца, вселяет надежду Daily Mail.
Но в 2018 году крупное глобальное исследование, опубликованное в одном из ведущих медицинских журналов мира, подтвердило, что «безопасного уровня потребления алкоголя не существует».
В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Public Health, говорится, что риск развития рака и других заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, перевешивает любые потенциальные меры защиты.
Комментируя проведенное в то время исследование, профессор Дэвид Шпигельхальтер, профессор Уинтонского университета по общественному пониманию рисков в Кембриджском университете, высказал предостережение по поводу полученных результатов.
«Учитывая удовольствие, предположительно связанное с умеренным употреблением алкоголя, утверждение об отсутствии “безопасного” уровня не кажется аргументом в пользу воздержания, — сказал профессор. — Не существует безопасного уровня вождения, но правительство не рекомендует людям избегать вождения. Если подумать, безопасного уровня жизни не существует, но никто не рекомендовал бы воздерживаться от вождения».
В Великобритании мужчинам и женщинам рекомендуется регулярно выпивать не более 14 порций алкоголя в неделю, напоминает Daily Mail. Это эквивалентно примерно четырем большим бокалам вина.