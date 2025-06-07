Так жить нельзя: ученый назвал самую безопасную для организма порцию вина

Выступая в подкасте Instant Genius, 74-летний Дэвид Натт заявил: «Я могу согласиться с тем, что 40 000 лет употребления алкоголя — это приоритет, но если бы мы изобрели его сегодня, у нас не было бы такого приоритета. Итак, что бы мы сделали? Итак, мы бы сделали так: вы бы провели проверку вашего алкоголя на пищевую безопасность, и она бы провалилась. Это не сработает, потому что максимальное рекомендуемое количество алкоголя, которое любой человек должен употреблять в течение года, исходя из токсикологических данных, составляет большой бокал вина в год. Итак, это говорит о том, насколько алкоголь вреден».