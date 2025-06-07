«Похожи на нас»: секретная программа ЦРУ утверждала обнаружение цивилизации на обратной стороне Луны

В то время как США готовятся вновь отправить астронавтов на Луну, всплыл файл ЦРУ, в котором утверждается, что жизнь там была обнаружена более 25 лет назад. В 1970-х и 80-х годах ЦРУ проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об удаленных объектах, событиях или людях — процесс, известный как «дистанционное наблюдение». Опыт удаленного наблюдателя Инго Свонна впервые был раскрыт в 1998 году, когда он рассказал, как его экстрасенсорный эпизод перенес его на темную сторону Луны, область, которая всегда обращена в сторону от Земли и недоступна человеческому взору.