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ВСУ пытались убить своих солдат, сдавшихся в плен в Федоровке

В селе Федоровка (ДНР) украинские военные предприняли попытку уничтожить свой минометный расчет, сдавшийся в плен российским бойцам. Об этом в субботу, 7 июня, рассказал гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски».

В селе Федоровка (ДНР) украинские военные предприняли попытку уничтожить свой минометный расчет, сдавшийся в плен российским бойцам. Об этом в субботу, 7 июня, рассказал гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски».

По его словам, в ходе штурма населенного пункта сопротивление со стороны противника было минимальным, так как украинские военнослужащие не проявляли желания продолжать бой и сдавались после незначительного воздействия.

— Мы выбираем пленного, самого контактного, который идет на контакт с нами. Отправляем, говорим: «Иди помаши радиостанции, что у тебя радиосвязь сломалась». Он выходит, машет — и происходит «дружеский огонь». Вражеский FPV-дрон отработал по своему же минометчику. Он успел убежать к нам обратно, — рассказал «Хаски».

Он также отметил, что вскоре по трофейной радиостанции с пленными связался их командир, неоднократно отдавая приказ открыть огонь по российским позициям, однако эти команды остались без выполнения, передает РИА Новости.

Ранее в Сети опубликовали видео, полученное из найденного в Курской области смартфона солдата ВСУ: на нем запечатлены многочисленные издевательства бойцов над своим же сослуживцем.