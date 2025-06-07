ВСУ пытались убить своих солдат, сдавшихся в плен в Федоровке

— Мы выбираем пленного, самого контактного, который идет на контакт с нами. Отправляем, говорим: «Иди помаши радиостанции, что у тебя радиосвязь сломалась». Он выходит, машет — и происходит «дружеский огонь». Вражеский FPV-дрон отработал по своему же минометчику. Он успел убежать к нам обратно, — рассказал «Хаски».