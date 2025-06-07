Шнайдер и Андреева уступили в полуфинале Ролан Гаррос Эррани и Паолини 6 июня

Россиянки уступили итальянкам в пятницу вечером в двух сетах (12+) и вылетели из престижного турнира в Париже.
Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в первой партии всухую — 0:6. Во второй с разницей в пять очков — 1:6. Полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос» растянулся примерно на час.
В финале Сара Эррани и Жасмин Паолини сыграют против Анны Данилиной из Казахстана и Александры Крунич из Сербии (12+).
Ранее Шнайдер и Андреева взяли вверх над Анастасией Поповой и Ольгой Данилович (12+).
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