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Шнайдер и Андреева уступили в полуфинале Ролан Гаррос Эррани и Паолини 6 июня

Россиянки уступили итальянкам в пятницу вечером в двух сетах (12+) и вылетели из престижного турнира в Париже.

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Россиянки уступили итальянкам в пятницу вечером в двух сетах (12+) и вылетели из престижного турнира в Париже.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в первой партии всухую — 0:6. Во второй с разницей в пять очков — 1:6. Полуфинал парного разряда «Ролан Гаррос» растянулся примерно на час.

В финале Сара Эррани и Жасмин Паолини сыграют против Анны Данилиной из Казахстана и Александры Крунич из Сербии (12+).

Ранее Шнайдер и Андреева взяли вверх над Анастасией Поповой и Ольгой Данилович (12+).

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