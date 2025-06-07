Косметолог раскрыла лучшие процедуры для подготовки к выпускному

Не стоит экспериментировать с незнакомой косметикой накануне выпускного.
Выпускникам помогут подготовиться к важному событию современные косметологические процедуры и грамотный домашний уход. Об этом сообщила главный врач сети медицинских косметологических клиник «Тонус Центр+» Елена Ломанова. Эксперт поделилась советами, как добиться свежего и ухоженного вида кожи независимо от возраста, чтобы выглядеть на выпускном безупречно.
«Молодой и здоровой коже достаточно придать сияние, чтобы она выглядела ухоженно. В домашних условиях это помогут сделать кремовые маски. Они будут питать и увлажнять кожу, и способствовать более ровному нанесению макияжа. А если накануне мероприятия появятся отеки, быстро их убрать поможет альгинатная маска», — пишет Mail.ru со ссылкой на Ломанову.
Для губ стоит использовать специальные маски и пилинги, чтобы сделать поверхность гладкой, пояснила врач. Она также предупредила, что маски с эффектом увеличения губ могут вызвать сильный отек у людей с чувствительной кожей из-за компонентов с раздражающим действием.
Врач отметила, что для подготовки к выпускному подходят универсальные процедуры, не требующие реабилитации: аппаратные и химические пилинги (например, карбоновый или миндальный), карбокситерапия, а также ультразвуковая или комбинированная чистка. По словам эксперта, карбоновый пилинг очищает кожу и придает ей ухоженный вид, а карбокситерапия делает кожу сияющей и насыщает кислородом.
При наличии высыпаний рекомендуется заранее начать уход с использованием масок с цинком и сывороток с азелаиновой или гиалуроновой кислотами. Для очищения пор эффективны ультразвуковая или комбинированная чистка — их следует делать за 2−3 недели до мероприятия.
Ломанова подчеркнула важность ежедневного применения солнцезащитного крема для предотвращения образования пигментных пятен на местах бывших воспалений. Если есть желание получить загар, врач советует использовать безопасные автозагары, так как посещение солярия может усилить воспалительные процессы. Среди дополнительных процедур врач выделила криомассаж и обработку холодной плазмой как эффективные методы для уменьшения воспалений и улучшения состояния кожи без периода восстановления.
Выпускные вечера в 2025 году пройдут 28 июня, согласно официальным рекомендациям, опубликованным Министерством просвещения России. Вместе с тем, образовательные учреждения вправе самостоятельно определять даты проведения праздничных мероприятий. Программа торжеств в школах обычно включает церемонию поднятия государственного флага и исполнение национального гимна. Кроме того, предусматривается вручение благодарностей семьям с несколькими поколениями выпускников и многодетным родителям, а также выступления от представителей родительского сообщества, пишет «Национальная служба новостей».