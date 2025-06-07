Косметолог раскрыла лучшие процедуры для подготовки к выпускному

«Молодой и здоровой коже достаточно придать сияние, чтобы она выглядела ухоженно. В домашних условиях это помогут сделать кремовые маски. Они будут питать и увлажнять кожу, и способствовать более ровному нанесению макияжа. А если накануне мероприятия появятся отеки, быстро их убрать поможет альгинатная маска», — пишет Mail.ru со ссылкой на Ломанову.