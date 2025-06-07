В Перми обсуждается предоставление разрешения на использование участка под магазины

До 11 июня на Публичном портале ИСОГД города Перми проходят общественные обсуждения, посвященные проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311730:587 — «магазины (4.4)». Участок находится в территориальной зоне высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) на ул. Розалии Землячки в Мотовилихе.
Изучить материалы можно до 11 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района (ул. Уральская, 36), на сайте городской администрации. Предложения и замечания можно подать до 11 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района, в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).
А с 10 по 17 июня на Публичном портале ИСОГД города Перми обсудят проект планировки территории для реконструкции объекта «Односторонняя сливно-наливная железнодорожная эстакада на установке РМХ цеха 42 ЗАО “Сибур-Химпром”.
Материалы к проекту можно будет изучить с 10 по 17 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района (ул. Мира, 15) и на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут с 10 по 17 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.