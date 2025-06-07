В Перми обсуждается предоставление разрешения на использование участка под магазины

Материалы к проекту можно будет изучить с 10 по 17 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района (ул. Мира, 15) и на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут с 10 по 17 июня на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.