Юный омич снял с дерева кошку, но застрял на нём сам

14-летний подросток гулял вместе с одноклассницей во дворе вечером в пятницу, 6 июня, и услышал мяуканье. Он полез за животным, но кот в итоге спрыгнул и убежал, а юный спасатель остался на дереве. Подруга мальчика вызвала помощь — на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 35. Спасатели поднялись по лестнице и сняли подростка с дерева.