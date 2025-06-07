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Юный омич снял с дерева кошку, но застрял на нём сам

Пришлось вызывать спасателей.

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Источник: Om1 Омск

О необычной ситуации, случившейся в Центральном округе Омска, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Омской области.

14-летний подросток гулял вместе с одноклассницей во дворе вечером в пятницу, 6 июня, и услышал мяуканье. Он полез за животным, но кот в итоге спрыгнул и убежал, а юный спасатель остался на дереве. Подруга мальчика вызвала помощь — на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 35. Спасатели поднялись по лестнице и сняли подростка с дерева.

К счастью, помощь врачей не понадобилась — подросток просидел на дереве недолго. А спасатели предложили школьнику задуматься о карьере в рядах спасателей.