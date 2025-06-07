Озвучен тренерский штаб ХК «Сибири» на сезон 2025/2026 годов

К команде присоединился опытный специалист Альберт Лещёв, который займет позицию ассистента главного тренера.
Хоккейный клуб «Сибирь» начнет сезон 2025/2026 в следующем составе:
Главный тренер — Вадим Епанчинцев;
Ассистент главного тренера — Ярослав Люзенков;
Ассистент главного тренера — Альберт Лещёв;
Тренер вратарей — Егор Подомацкий;
Тренер по физической подготовке — Алексей Войтюк;
Видеотренер — Игнат Савенок;
Видеотренер — Никита Капкайкин.
К команде присоединился новый опытный тренер Альберт Лещёв, который займёт должность помощника главного тренера.
Игровая карьера: между 1989 и 2010 годом представляет такие клубы, как «Молот», ЦСКА, «Русские пингвины», «Химик», «Атлант» и СКА. Является обладателем Кубка Шпенглера 1991 года. В 2006 году с национальной командой России завоевал Кубок Карьяла и Кубок Первого канала.
Тренерская карьера: работал с различными командами ЦСКА, входил в тренерский состав «Красной Армии», «Звезды-ВДВ» и ЦСКА. В декабре 2019 года стал частью системы СКА, заняв должность главного тренера команды «СКА-1946», а позже стал главным тренером. С 2021 года находился в тренерском штабе СКА.