Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучен тренерский штаб ХК «Сибири» на сезон 2025/2026 годов

К команде присоединился опытный специалист Альберт Лещёв, который займет позицию ассистента главного тренера.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: ХК "Сибирь"

К команде присоединился опытный специалист Альберт Лещёв, который займет позицию ассистента главного тренера.

Хоккейный клуб «Сибирь» начнет сезон 2025/2026 в следующем составе:

Главный тренер — Вадим Епанчинцев;

Ассистент главного тренера — Ярослав Люзенков;

Ассистент главного тренера — Альберт Лещёв;

Тренер вратарей — Егор Подомацкий;

Тренер по физической подготовке — Алексей Войтюк;

Видеотренер — Игнат Савенок;

Видеотренер — Никита Капкайкин.

К команде присоединился новый опытный тренер Альберт Лещёв, который займёт должность помощника главного тренера.

Игровая карьера: между 1989 и 2010 годом представляет такие клубы, как «Молот», ЦСКА, «Русские пингвины», «Химик», «Атлант» и СКА. Является обладателем Кубка Шпенглера 1991 года. В 2006 году с национальной командой России завоевал Кубок Карьяла и Кубок Первого канала.

Тренерская карьера: работал с различными командами ЦСКА, входил в тренерский состав «Красной Армии», «Звезды-ВДВ» и ЦСКА. В декабре 2019 года стал частью системы СКА, заняв должность главного тренера команды «СКА-1946», а позже стал главным тренером. С 2021 года находился в тренерском штабе СКА.