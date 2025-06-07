Озвучен тренерский штаб ХК «Сибири» на сезон 2025/2026 годов

Тренерская карьера: работал с различными командами ЦСКА, входил в тренерский состав «Красной Армии», «Звезды-ВДВ» и ЦСКА. В декабре 2019 года стал частью системы СКА, заняв должность главного тренера команды «СКА-1946», а позже стал главным тренером. С 2021 года находился в тренерском штабе СКА.