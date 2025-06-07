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В Красноярском крае с начала года более 4 тысяч жителей стали жертвами мошенников

С начала 2025 года в Красноярском крае зарегистрировано 4103 случая мошенничества в интернете, как сообщает региональная прокуратура.

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С начала 2025 года в Красноярском крае зарегистрировано 4103 случая мошенничества в интернете, как сообщает региональная прокуратура.

Общий ущерб от преступлений составил около одного миллиарда рублей, при этом уровень раскрываемости таких дел составляет 26,4%.

По информации надзорного ведомства, только за последнюю неделю мошенники обманули 292 жителя региона, похитив более 97 миллионов рублей.

Наиболее распространенные схемы включают фальшивые криптобиржи, мошенников, представляющихся сотрудниками спецслужб, а также сообщения от «друзей и знакомых». По каждому из случаев уже заведены уголовные дела.