Суд взыскал с сына крабового короля Кана 358,7 миллиарда рублей

Арбитражный суд Сахалинской области в середине мая удовлетворил иск судебных приставов об обращении взыскания на недвижимость. В перечень вошли четыре участка (два площадью свыше 1,2 тыс. кв. м и два более 1 тыс. кв. м) и два дома (649 и 129 кв. м) в Южно-Сахалинске. Также с Кана взыскана госпошлина 10,8 тысячи рублей.