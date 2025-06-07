Суд взыскал с сына крабового короля Кана 358,7 миллиарда рублей

Четыре земельных участка и два жилых дома сына «крабового короля» Олега Кана — Александра Кана — перешли в собственность государства. Такое решение было принято в рамках взыскания солидарного долга в размере 358,7 млрд рублей, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Сахалинской области в середине мая удовлетворил иск судебных приставов об обращении взыскания на недвижимость. В перечень вошли четыре участка (два площадью свыше 1,2 тыс. кв. м и два более 1 тыс. кв. м) и два дома (649 и 129 кв. м) в Южно-Сахалинске. Также с Кана взыскана госпошлина 10,8 тысячи рублей.
Приставы также установили, что у Александра Кана имеются восемь автомобилей и 40 объектов недвижимости общей стоимостью 299 млн рублей. По данным ФССП, его текущий долг перед государством составляет около 337 млрд рублей.
Напомним, в марте прошлого года Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с Олега Кана и Александра Олеговича Кана ущерб, причинённый водным ресурсам, в размере 358,7 млрд рублей в пользу государства. По решению суда с бизнесменов взыскали доли в уставных капиталах организаций, земельный участок и здание. С каждой компании в доход бюджета постановили взыскать и пошлины в размере 3 тыс. рублей.