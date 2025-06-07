В Индии открыли самый высокий мост в мире, который строили более 20 лет

Мост через реку Ченаб, строившийся в общей сложности 21 год и 8 месяцев, является одним из самых высоких арочных мостов в мире. Его высота составляет 359 метров, что выше Эйфелевой башни. Длина моста — 1315 метров, стоимость — более 160 миллионов долларов. Он является частью новой железнодорожной линии, соединяющей Кашмир с остальной Индией.