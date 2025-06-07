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В Индии открыли самый высокий мост в мире, который строили более 20 лет

В Кашмирской долине состоялось открытие Ченабского моста, самого высокого железнодорожного моста в мире. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мост через реку Ченаб, строившийся в общей сложности 21 год и 8 месяцев, является одним из самых высоких арочных мостов в мире. Его высота составляет 359 метров, что выше Эйфелевой башни. Длина моста — 1315 метров, стоимость — более 160 миллионов долларов. Он является частью новой железнодорожной линии, соединяющей Кашмир с остальной Индией.

В рамках своего визита он также запустил железнодорожное сообщение Удхампур-Сринагар-Барамулла, обеспечивающее связь ключевых городов региона с остальной Индией. Эта поездка стала первой для Моди в индийскую часть Кашмира после эскалации напряжённости с Пакистаном в апреле.

А ранее Life.ru рассказывал о планах России и КНДР совместными усилиями построить автомобильный мост через реку Туманная, который обеспечит прямое сообщение между странами. В конце апреля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи запустил его строительство.