Ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесных угодий действуют в 16 районах трех областей Беларуси, свидетельствуют данные Министерства лесного хозяйства республики.
Согласно информации интерактивной карты Минлесхоза, больше всего районов с ограничениями — в Гомельской области: это Брагинский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский и Хойникский.
В Брестской области таких районов три — Барановичский, Ляховичский и Пружанский, в Минской — один (Мядельский), в Гродненской — два Новогрудский и Кореличский.
Ограничения на посещение гражданами лесов в них введены решениями местных властей в связи с высокой опасностью пожаров из-за установившейся теплой погоды.
На карте все эти территории обозначены желтым цветом. Это значит, что в лесах нельзя разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Запрещено въезжать туда на автомашинах.
Нарушители рискуют заплатить штраф до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).