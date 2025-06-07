Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси

Ограничения местные власти начали вводить в начале месяца, когда в республике установилась по-настоящему летняя погода.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесных угодий действуют в 16 районах трех областей Беларуси, свидетельствуют данные Министерства лесного хозяйства республики.

Согласно информации интерактивной карты Минлесхоза, больше всего районов с ограничениями — в Гомельской области: это Брагинский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский и Хойникский.

В Брестской области таких районов три — Барановичский, Ляховичский и Пружанский, в Минской — один (Мядельский), в Гродненской — два Новогрудский и Кореличский.

Ограничения на посещение гражданами лесов в них введены решениями местных властей в связи с высокой опасностью пожаров из-за установившейся теплой погоды.

На карте все эти территории обозначены желтым цветом. Это значит, что в лесах нельзя разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Запрещено въезжать туда на автомашинах.

Нарушители рискуют заплатить штраф до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).