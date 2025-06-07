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Супруги Хоценко стали участниками «ВелоОмска»

Губернатор Омской области Хоценко вместе с супругой поучаствовал в массовом велозаезде.

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Источник: Соцсети

В субботу, 7 июня 2025 года, в личном телеграм-канале Виталия Хоценко появились кадры с традиционного «ВелоОмска», который проводится сегодня уже в 26-й раз. Однако глава региона оказался не сторонним наблюдателем, а самым что ни на есть активным участником заезда.

«В преддверии Дня России в Молодежной столице к массовому заезду “ВелоОмск” присоединились тысячи участников. Проехали с супругой Алёной 12 километров», — пояснил губернатор Омской области.

Свои слова он проиллюстрировал в том числе кадром, на котором запечатлен рядом с женой «верхом» на велосипеде в форме участника «ВелоОмска». Позднее в той же форме он поднялся на сцену для награждения участников. Какие результаты показала пара, не уточняется.