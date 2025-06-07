Супруги Хоценко стали участниками «ВелоОмска»

В субботу, 7 июня 2025 года, в личном телеграм-канале Виталия Хоценко появились кадры с традиционного «ВелоОмска», который проводится сегодня уже в 26-й раз. Однако глава региона оказался не сторонним наблюдателем, а самым что ни на есть активным участником заезда.