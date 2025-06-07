Дерзкие подростки попытались «штурмовать» Живописный мост, но не учли важную деталь

Ранее Следственный комитет России сообщил о резком увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними. За первые четыре месяца 2025 года количество таких правонарушений выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий уровень подростковой преступности повысился на 25% — с 7630 до 9522 зарегистрированных случаев.