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Свет отключили в части Октябрьского района Иркутска 7 июня

Также электроснабжения временно нет в поселке Светлый и СНТ Солнечный-1, Солнечный-2.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 12:26 7 июня в Октябрьском районе Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщают в Иркутской электросетевой компании.

Без света остались жители домов сразу на нескольких улицах. В том числе на улицах Байкальская, Пискунова, Ширямова, в микрорайоне Крылатый. Также отключение коснулось поселка Светлый. Электроэнергии нет на улицах Первая, Вторая, Третья, Космическая и в СНТ Солнечный-1 и СНТ Солнечный-2.

Неполадки уже устраняют специалисты. На место направлена бригада Южных электрических сетей.

Восстановить электроснабжение обещают к 15:00 текущего дня.