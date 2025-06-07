Свет отключили в части Октябрьского района Иркутска 7 июня

В 12:26 7 июня в Октябрьском районе Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщают в Иркутской электросетевой компании.
Без света остались жители домов сразу на нескольких улицах. В том числе на улицах Байкальская, Пискунова, Ширямова, в микрорайоне Крылатый. Также отключение коснулось поселка Светлый. Электроэнергии нет на улицах Первая, Вторая, Третья, Космическая и в СНТ Солнечный-1 и СНТ Солнечный-2.
Неполадки уже устраняют специалисты. На место направлена бригада Южных электрических сетей.
Восстановить электроснабжение обещают к 15:00 текущего дня.