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В Омске начал работу санитарный вертолет для помощи жителям удаленных районов

С начала 2025 года Областная клиническая больница Омска приступила к использованию санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных районов региона.

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В рамках контракта с Национальной службой санавиации до конца года планируется выполнить не менее 300 лётных часов.

Вертолёт «Ми-8» оснащён современным медицинским оборудованием, включающим аппараты искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы и кардиомониторы. На борту будут работать квалифицированные специалисты: хирурги, реаниматологи, травматологи и другие врачи.

Основными показаниями для вызова санитарной авиации являются острые состояния: коронарный синдром, инсульты, политравма и осложнённые роды. Существует два формата оказания помощи: либо эвакуация пациента в больницу Омска, либо оказание медицинской помощи непосредственно на месте, если транспортировка невозможна.

За последние шесть лет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (ранее «Здравоохранение») омские медики уже 1 700 раз вылетали на помощь жителям отдалённых районов области. Запуск постоянного санитарного авиапатрулирования позволит значительно сократить время доставки пациентов в специализированные отделения и повысить шансы на успешное лечение.

Введение санитарной авиации в регионе является важным шагом в развитии системы здравоохранения и повышении доступности медицинской помощи для жителей отдалённых территорий Омской области.