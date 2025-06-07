В Омске начал работу санитарный вертолет для помощи жителям удаленных районов

За последние шесть лет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (ранее «Здравоохранение») омские медики уже 1 700 раз вылетали на помощь жителям отдалённых районов области. Запуск постоянного санитарного авиапатрулирования позволит значительно сократить время доставки пациентов в специализированные отделения и повысить шансы на успешное лечение.