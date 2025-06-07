В Омске начал работу санитарный вертолет для помощи жителям удаленных районов

В рамках контракта с Национальной службой санавиации до конца года планируется выполнить не менее 300 лётных часов.
Вертолёт «Ми-8» оснащён современным медицинским оборудованием, включающим аппараты искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы и кардиомониторы. На борту будут работать квалифицированные специалисты: хирурги, реаниматологи, травматологи и другие врачи.
Основными показаниями для вызова санитарной авиации являются острые состояния: коронарный синдром, инсульты, политравма и осложнённые роды. Существует два формата оказания помощи: либо эвакуация пациента в больницу Омска, либо оказание медицинской помощи непосредственно на месте, если транспортировка невозможна.
За последние шесть лет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (ранее «Здравоохранение») омские медики уже 1 700 раз вылетали на помощь жителям отдалённых районов области. Запуск постоянного санитарного авиапатрулирования позволит значительно сократить время доставки пациентов в специализированные отделения и повысить шансы на успешное лечение.
Введение санитарной авиации в регионе является важным шагом в развитии системы здравоохранения и повышении доступности медицинской помощи для жителей отдалённых территорий Омской области.