«Почему не пятерка»: психолог составила список запретных фраз для родителей

Дети крайне зависимы от родителей.
Семейный психолог Ирина Чеснова составила список фраз, которые родителям рекомендуется избегать при общении с детьми. Эксперт подчеркнула, что рекомендации касаются не только отцов и дочерей, но и всех взрослых, участвующих в воспитании. По словам психолога, особенно важно проявляться к своему ребенку как можно больше заботы.
«Они (дети — прим. URA.RU) хотят, чтобы их любили, они хотят нам нравиться и боятся, что их отвергнут. У каждого родителя есть огромная власть над ребенком, и нам важно учиться распоряжаться ею безопасно и использовать для того, чтобы заботиться. Заботиться, а не обижать», — рассказала Чеснова в беседе с Mail.ru. По ее словам, взрослые обладают значительным влиянием на эмоциональное состояние ребенка, поэтому важно использовать его ответственно.
В список запретных фраз вошли личностная критика («ты неряха криворукая»), грубости («ты глухая совсем»), обидные прогнозы («никто тебя такую замуж не возьмет»), обвинения, осуждение, обесценивание проблем, сравнения с другими, чрезмерные требования («а почему не пятерка?»), манипуляции, угрозы и любые шутки по поводу внешности или взросления. Чеснова советует родителям делать акцент на поддержке: выражать интерес к жизни ребенка, хвалить, проявлять одобрение и подчеркивать безусловную любовь.
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