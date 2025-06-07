«Почему не пятерка»: психолог составила список запретных фраз для родителей

«Они (дети — прим. URA.RU) хотят, чтобы их любили, они хотят нам нравиться и боятся, что их отвергнут. У каждого родителя есть огромная власть над ребенком, и нам важно учиться распоряжаться ею безопасно и использовать для того, чтобы заботиться. Заботиться, а не обижать», — рассказала Чеснова в беседе с Mail.ru. По ее словам, взрослые обладают значительным влиянием на эмоциональное состояние ребенка, поэтому важно использовать его ответственно.