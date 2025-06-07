Экс-наставник «Крыльев Советов» Осинькин оценил игру России с Нигерией в Москве

«Не надо вешать собак на Матвея. Давайте порадуемся, что в России есть вратарь, который выиграл Лигу чемпионов. Он всегда был хорош именно тем, что в важных и нужных матчах много спасал. А при игре ногами у него и раньше были проблемы».