Экс-наставник «Крыльев Советов» Осинькин оценил игру России с Нигерией в Москве

Матч прошел в пятницу вечером в «Лужниках» и закончился вничью (12+).
Россияне вышли вперед на 27-й минуте. Семи Аджайи забил в свои ворота. Африканские гости сравняли счет на 71-й. Голкипер хозяев Матвей Сафонов отдал мяч сопернику. Толуваласе Арокодаре воспользовался ошибкой вратаря — 1:1.
«Нормальная игра, товарищеская. Без какого-то драйва официальной. Нигерия — хороший соперник. И у нас тоже практически все были, кроме Алексея Миранчука и Головина», — заявил после встречи экс-главный тренер «зелено-бело-синих» Игорь Осинькин.
Отдельно в разговоре с «Матч ТВ» высказался об ошибке Сафонова:
«Не надо вешать собак на Матвея. Давайте порадуемся, что в России есть вратарь, который выиграл Лигу чемпионов. Он всегда был хорош именно тем, что в важных и нужных матчах много спасал. А при игре ногами у него и раньше были проблемы».
Недавно бывший футболист «Крыльев» Нериюс Бараса заявил, что надеется на попадание волжан в первую восьмерку РПЛ с новым наставником Магомедом Адиевым.
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