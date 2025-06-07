В Воронежской области 11 школьников удалили с ОГЭ за нарушения

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования в пятницу, 6 июня. Пока в статистику не включены данные о нарушениях, выявленных в этот же день.
Причиной для удаления с экзамена могли стать запрещённые предметы — мобильные телефоны, смарт-часы, шпаргалки, справочные материалы и другие устройства или источники информации.
В пятницу, 6 июня, более 7 тысяч учащихся 9-х классов сдавали ОГЭ по информатике, географии и обществознанию. Всего на территории региона было задействовано 106 пунктов проведения экзаменов.
Основной этап сдачи экзаменов завершится на следующей неделе. В понедельник, 9 июня, школьники будут сдавать русский язык — один из обязательных предметов. Последними по расписанию станут экзамены по биологии, информатике, литературе и физике, которые состоятся 16 июня.
Напомним, чтобы получить аттестат в 2025 году, девятиклассникам необходимо успешно сдать четыре экзамена: два обязательных — по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору. Для получения документа об образовании достаточно набрать минимум баллов, соответствующих оценке «три». При неудовлетворительных результатах допускается не более двух пересдач в резервные дни.