В Воронежской области 11 школьников удалили с ОГЭ за нарушения

Напомним, чтобы получить аттестат в 2025 году, девятиклассникам необходимо успешно сдать четыре экзамена: два обязательных — по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору. Для получения документа об образовании достаточно набрать минимум баллов, соответствующих оценке «три». При неудовлетворительных результатах допускается не более двух пересдач в резервные дни.