В Омске увеличится количество мест, где запрещена парковка

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, соответствующие знаки о запрете остановки появятся на четной стороне улицы Ватутина напротив строения № 29 в районе АЗС и на участке дороги от дома № 22 по улице Ватутина до пересечения с улицей Ватутина в обоих направлениях.