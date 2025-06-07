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В Омске увеличится количество мест, где запрещена парковка

Соответствующие знаки появятся на улице Ватутина.

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Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе Омска появятся дополнительные запреты на парковку транспорта. Все они расположены на улице Ватутина.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, соответствующие знаки о запрете остановки появятся на четной стороне улицы Ватутина напротив строения № 29 в районе АЗС и на участке дороги от дома № 22 по улице Ватутина до пересечения с улицей Ватутина в обоих направлениях.

Запреты направлены на предотвращение дорожных заторов. Также мэр напомнил, что за несоблюдение правил автомобиль могут эвакуировать на спецстоянку и выписать владельцу штраф.