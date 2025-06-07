Хирург из Новосибирской области признан одним из лучших в России

Как сообщили в ЦРБ, Гагик Абгарян имеет высшую квалификационную категорию по хирургии, активно внедряет современные методы лечения и руководит отделением Искитимской ЦРБ с 2008 года. Медицинское образование он получил в Ереванском государственном медицинском институте.