Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирург из Новосибирской области признан одним из лучших в России

Гагик Абгарян имеет высшую квалификационную категорию по хирургии.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Freepik

Заведующий хирургическим отделением Искитимской центральной районной больницы Гагик Самвелович Абгарян признан победителем областного конкурса «Врач года-2025» в номинации «Лучший хирург». Кроме того, он вошёл в десятку финалистов всероссийского этапа этого престижного профессионального состязания.

Как сообщили в ЦРБ, Гагик Абгарян имеет высшую квалификационную категорию по хирургии, активно внедряет современные методы лечения и руководит отделением Искитимской ЦРБ с 2008 года. Медицинское образование он получил в Ереванском государственном медицинском институте.