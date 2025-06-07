В День города в Перми запустят «длинную» ночную электричку

В День города, 12 июня, в Перми состоится праздничный салют. Он начнется в 23:30. Лучше всего им любоваться на центральной набережной с левого берега Камы и со смотровой площадки, расположенной возле Соборной площади.
Чтобы пермяки, решившие посмотреть салют, смогли добраться ночью домой, будет запущена дополнительная ночная электричка. Поезд пойдет по кольцевому маршруту Пермь II — Левшино — Пермь II, со всеми остановками. Он отправится в путь в 23:50.
Так как ожидается большое количество пассажиров, электричку сделают длинной — в ее составе будет 8 вагонов.
Также, как сообщили в СвЖД, в праздничные дни назначат дополнительные рейсы электричек до Менделеево, Кишерти, Верещагино, Яйвы.