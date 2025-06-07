Красноярский край усиливает аграрное сотрудничество с Беларусью

Цель визита заключалась в расширении поставок продукции из Красноярского края в Беларусь, а также в приобретении современного сельскохозяйственного оборудования. В составе делегации находились представители аграрных, перерабатывающих и сервисных компаний региона.
В рамках выставки были подписаны соглашения с ведущими белорусскими производителями техники, такими как «Гомсельмаш» и «Амкодор-Агро». Эти документы предполагают поставку высокотехнологичных машин и оборудования для местных аграриев.
Кроме того, делегация изучила белорусские практики в области животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. По словам министра, это позволит модернизировать отрасль, повысить эффективность работы хозяйств и увеличить объемы производства в агропромышленном комплексе.
В ответ белорусские партнеры планируют организовать визит в Красноярский край, что будет способствовать двустороннему обмену опытом и укреплению устойчивых связей между регионами.