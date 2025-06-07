Ученые открыли простой способ лечения выпадения волос

Другие, более серьезные причины выпадения волос включают стресс, лечение рака, такое как химиотерапия или лучевая терапия, потерю веса или дефицит железа. Однако в большинстве случаев выпадение волос носит временный характер, и можно ожидать, что они отрастут снова. К конкретным заболеваниям, вызывающим выпадение волос, относятся алопеция, нарушение иммунной системы; недостаточная или избыточная активность щитовидной железы; состояние кожи, связанное с красным плоским лишаем или лимфомой Ходжкина, разновидностью рака. Людям следует обратиться к врачу, если их волосы начинают выпадать клочьями, выпадают внезапно, если кожа головы чешется или горит, а также если выпадение волос вызывает у них сильный стресс.