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Суд взыскал с сына «крабового короля» Кана 358,7 млрд рублей

В доход государства обращены четыре земельных участка и два дома.

Источник: Аргументы и факты

В рамках уголовного дела в отношении Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана, в доход государства обращены четыре земельных участка и два дома. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Так, недвижимое имущество Кана-младшего взыскали в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей. Кроме того, суд взыскал с Александра Кана госпошлину в 10,8 тысячи рублей.

В судебных документах также говорится, что фигурант владеет восемью машинами 40 единицами недвижимости на общую сумму 299 миллионов рублей. При этом оставшийся долг Кана-младшего перед государством составляет почти 337 миллиардов рублей.

Напомним, Олег Кан обвиняется в организации преступного сообщества, уклонении от налогов на сумму более 3,6 млрд рублей и контрабандных поставках за рубеж краба. Также он был заочно приговорен к 17 годам тюремного заключения за организацию убийства предпринимателя во Владивостоке в 2010 году.