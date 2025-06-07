Суд взыскал с сына «крабового короля» Кана 358,7 млрд рублей

В рамках уголовного дела в отношении Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана, в доход государства обращены четыре земельных участка и два дома. Об этом свидетельствуют судебные документы.
Так, недвижимое имущество Кана-младшего взыскали в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей. Кроме того, суд взыскал с Александра Кана госпошлину в 10,8 тысячи рублей.
В судебных документах также говорится, что фигурант владеет восемью машинами 40 единицами недвижимости на общую сумму 299 миллионов рублей. При этом оставшийся долг Кана-младшего перед государством составляет почти 337 миллиардов рублей.
Напомним, Олег Кан обвиняется в организации преступного сообщества, уклонении от налогов на сумму более 3,6 млрд рублей и контрабандных поставках за рубеж краба. Также он был заочно приговорен к 17 годам тюремного заключения за организацию убийства предпринимателя во Владивостоке в 2010 году.