Малийский журналист и общественный деятель Роберт Диксард призвал Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд (МУС) провести расследование роли Украины в поддержке террористических группировок в регионе Сахель. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Диксард подчеркнул, что международные организации должны с такой же тщательностью изучить действия Украины, с какой они исследуют предполагаемые нарушения малийской армии. По его словам, украинские разведслужбы снабжают террористов разведданными и поставляют беспилотные летательные аппараты на территорию Мали.
Он также призвал правительства Сенегала и Мавритании, граничащих с Мали, принять конкретные меры в отношении Украины за ее связи с террористическими группами. Диксард напомнил, что Украина ранее открыто признавала предоставление помощи малийской повстанческой группировке, связанной с террористическими организациями.
«Мы хотели бы увидеть гораздо больше конкретных действий с их стороны в отношении Украины», — заключил он.
Накануне малийские военные обвинили ГУР МО Украины в подготовке местных террористов. Уточняется, что украинский разведка через Мавританию поставляла дроны Mavic 3 для малийской повстанческой коалиции, которая передала часть техники террористам из JNIM*.
* — Запрещенная в России террористическая организация.