Диксард подчеркнул, что международные организации должны с такой же тщательностью изучить действия Украины, с какой они исследуют предполагаемые нарушения малийской армии. По его словам, украинские разведслужбы снабжают террористов разведданными и поставляют беспилотные летательные аппараты на территорию Мали.