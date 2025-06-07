После смерти юной блогерши врачи предупредили о вреде острой пищи

Ранее Цяньцянь объясняла, что до того, как в 2024 году ей поставили диагноз, она более шести месяцев страдала от болей в животе. Однако девушка отвергла эти возможные ранние признаки как следствие своих неправильных и непоследовательных диетических привычек. Когда у нее в конце концов обнаружили рак, врачи провели тотальную резекцию желудка, при которой хирургическим путем удаляется весь желудок, чтобы спасти ей жизнь. Однако всего через месяц было обнаружено, что болезнь вернулась, распространившись на другие ткани ее организма.