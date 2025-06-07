После смерти юной блогерши врачи предупредили о вреде острой пищи

Врачи предупредили о вреде употребления слишком большого количества острой пищи после того, как молодая женщина умерла от рака желудка. Китайская создательница онлайн-контента 25-летняя Цяньцянь скончалась от страшной болезни несколько недель назад и назвала свою любовь к чили потенциальной причиной развития смертельного рака.
В беседе с местными СМИ о том, что могло спровоцировать ее диагноз, молодая женщина рассказала: «Я уже давно не люблю завтракать. Я питаюсь нерегулярно. Я люблю острую пищу».
Онлайн-статья Цяньцянь называлась «Я люблю крабовое рагу в горшочках», что говорит о ее любви к подающемуся в горшочках китайскому горячему блюду из морепродуктов, в состав которого входит большое количество сушеного чили и сычуаньского перца.
Тайваньский онколог и гематолог доктор Ли Сицзинь считает, что, возможно, любовь женщины к острой пище могла увеличить риск развития рака. Она объяснила, что чрезмерное употребление перца чили может усилить раздражение слизистой оболочки желудка — самой внутренней его части.
Доктор Ли подчеркнула, что это раздражение потенциально может спровоцировать изменения в клетках желудка, которые могут перерасти в рак. Она посоветовала, что, хотя чили может быть частью сбалансированной диеты, его следует употреблять в умеренных количествах.
Однако нет убедительных доказательств того, что употребление острой пищи увеличивает риск развития рака желудка, а исследования, посвященные этой теме, дают неоднозначные результаты, отмечает Daily Mail.
Доктор Ли добавила, что нерегулярный режим питания не несет такого же риска для желудка.
Ранее Цяньцянь объясняла, что до того, как в 2024 году ей поставили диагноз, она более шести месяцев страдала от болей в животе. Однако девушка отвергла эти возможные ранние признаки как следствие своих неправильных и непоследовательных диетических привычек. Когда у нее в конце концов обнаружили рак, врачи провели тотальную резекцию желудка, при которой хирургическим путем удаляется весь желудок, чтобы спасти ей жизнь. Однако всего через месяц было обнаружено, что болезнь вернулась, распространившись на другие ткани ее организма.
В последние дни своей жизни бедняжка поделилась со своими подписчиками постом: «Все еще жива, у меня затяжная рвота, опухоль в животе становится все больше и больше, времени, которое я провожу в сознании, становится все меньше и меньше. Я не хочу поднимать трубку телефона, в больнице очень шумно, и у меня плохое настроение».
Хотя доказательств того, что острая пища может повышать риск развития рака, неубедительно, известно, что некоторые продукты повышают вероятность развития этого заболевания, констатирует Daily Mail.
Благотворительный фонд Cancer Research UK (CRUK) приводит данные о том, что люди, употребляющие в пищу много маринованных продуктов, имеют на 28−56% больше шансов заболеть раком желудка по сравнению с теми, кто ест меньше всего. По данным фонда, люди с высоким содержанием соли в рационе также подвержены повышенному риску развития рака желудка, вероятность развития которого на 68% выше.
Хотя это увеличение риска звучит драматично, вероятность того, что у человека разовьется рак желудка, довольно мала, отмечает Daily Mail. По оценкам CRUK, у одного из каждых 92 мужчин и одной из 170 женщин в Великобритании в течение жизни разовьется рак желудка.
Кроме того, есть некоторые доказательства того, что острая пища на самом деле может быть полезна для вашего здоровья, замечает Daily Mail. Исследование, проведенное в 2024 году Британским журналом питания (British Journal of Nutrition), показало, что употребление острого блюда раз в неделю снижает риск инсульта на 13 процентов. Кроме того, в 2020 году Американская ассоциация кардиологов обнаружила, что люди, употреблявшие чили в умеренных количествах, имели на 26 процентов меньше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем те, кто никогда его не употреблял.
Конкретно не упоминая чили, британская Национальная служба здравоохранения предупреждает, что рак желудка может быть связан с факторами образа жизни, отмечает Daily Mail. Служба здравоохранения рекомендует съедать не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день и сократить потребление соли и алкоголя, чтобы снизить риск заболевания.
Ежегодно около 6500 пациентов в Великобритании и 30 000 в США заболевают раком желудка. Ежегодно от этого заболевания умирает около 4000 британцев и 11 000 американцев.
По данным благотворительной организации Cancer Research UK, большинство пациентов с раком желудка (65%), выявленных на ранних стадиях, выживают в течение десяти лет после постановки диагноза. Однако у пациентов с четвертой стадией 10-летняя выживаемость снижается до одного из пяти.
Основными симптомами рака желудка Daily Mail называет изжогу или кислотный рефлюкс, физические проблемы с глотанием, тошноту, несварение желудка (например, частая отрыжка) и ощущение переедания после еды. Всем, у кого эти симптомы наблюдаются в течение трех недель и более или внезапно ухудшаются, следует обратиться к своему лечащему врачу.