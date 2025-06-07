Наталья Поклонская отметила день рождения Пушкина в вышиванке

В ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 июня 2025 года в Санкт-Петербурге в честь 226-летия поэта Александра Пушкина состоится звуковое шоу «Поющие мосты». По данным организаторов, с 2016 года это шоу посетили более 20 миллионов человек.