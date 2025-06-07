Наталья Поклонская отметила день рождения Пушкина в вышиванке

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская разместила в своем Telegram-канале пост, посвященный дню рождения писателя Александра Пушкина. К публикации она прикрепила фотографию в вышиванке.
— Великий поэт, истинно владеющий словом, — Александр Сергеевич Пушкин! На его творчестве выросли поколения славянских и других народов мира. Воплощенная в его слове мифологема нашей культуры, традиций и характера заложена в его произведениях, — написала под фото Поклонская в Telegram-канале.
В ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 июня 2025 года в Санкт-Петербурге в честь 226-летия поэта Александра Пушкина состоится звуковое шоу «Поющие мосты». По данным организаторов, с 2016 года это шоу посетили более 20 миллионов человек.
Также, в социальной сети «Одноклассники», в день рождения Пушкина платформа запустила несколько тематических активностей. В рамках шоу «Психология русской литературы» эксперты обсудят поведение героев известных произведений с позиций психологии, филологии, культурологии и истории. Кроме того, проект «Говорим по-русски: дуэль поколений» поможет разобраться, какие идеи стремились донести до читателей классики литературы.