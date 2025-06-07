Новый анализ ДНК раскрыл стоящие за загадочным крахом древней цивилизации шокирующие факты

На протяжении веков история внезапного исчезновения древних майя завораживала и ставила в тупик археологов. Но теперь новаторское генетическое исследование выявило совсем другой финал: эти люди никогда не исчезали. Исследователи проанализировали древнюю ДНК из человеческих останков, захороненных в Копане, крупном городе майя на территории современного Гондураса. Их результаты опровергают давнее мнение о том, что падение города около 1200 лет назад привело к полному исчезновению населения.
Вместо этого генетические данные показывают, что многие из коренных жителей Копана остались на своих местах и скрещивались с чужаками, пишет Daily Mail. Те же самые родословные, которые жили на больших площадях Копана в 9 веке, продолжали жить в регионе на протяжении веков, даже когда политическая империя майя рухнула.
Археологи ранее полагали, что политический крах классических городов-государств майя, таких как Копан, привел к массовому исчезновению населения или массовому исходу из страны.
Лиза Лусеро, антрополог из Университета Иллинойса, в интервью LiveScience, заявила: «Более 7 миллионов майя, живущих сегодня, являются живым доказательством того, что рухнула политическая система, а не люди».
Крах империи майя произошел не сразу, а в течение столетий засух, войн и периодов перенаселения.
В то время как историки спорят об истинной причине исчезновения древней индейской цивилизации, многие сходятся во мнении, что сочетание факторов привело к заброшенности многих городов-государств майя.
Хотя ДНК уже находили в других местах проживания майя, это самый подробный генетический снимок, когда-либо сделанный людьми, жившими в одном из самых знаковых городов цивилизации, отмечает Daily Mail.
Исследователи проанализировали ДНК семи человеческих останков, найденных в Копане, что позволило им собрать воедино фрагменты головоломки. Затем вновь извлеченные геномы были сравнены с более чем 700 древними и современными геномами со всей Америки, в результате чего была составлена подробная генетическая карта. Находки показали, что люди, похороненные в Копане, принадлежали к более широкой генетической линии майя, которая восходит к 3700 году до нашей эры, особенно на территории нынешнего Белиза.
Однако исследователи также обнаружили генетические признаки высокогорья Центральной Мексики, где примерно с 500 г. до н.э. по 900 г. н.э. проживали древние народы сапотеков и миксе. По словам исследователей, это генетическое смешение подтверждает давние теории о том, что представители элиты майя, возможно, вступали в браки с чужаками для создания политических союзов. Это также согласуется с идеей о том, что некоторые правители, возможно, были воспитаны в отдаленных регионах или происходили из них.
Даже после политического краха классической цивилизации майя их генетическое наследие продолжало жить в современном населении. Народ копан был тесно связан с современными народами Мексики, Гватемалы и Гондураса.
Сигеки Накагоме, соавтор исследования и доцент кафедры геномной медицины в Тринити-колледже Дублина, отмечает: «Это подтверждает идею о том, что общество майя, особенно среди элиты, было разнообразным и мобильным. Но, несмотря на эти внешние влияния, существует замечательная преемственность местной родословной».
Копан был основан в 426 году нашей эры первым правителем династии К’инич Якс К’ук' Мо, который, как полагают, мигрировал из центрального региона майя, пишет Daily Mail. Стратегически расположенный вдоль основных торговых путей, город служил культурным перекрестком, связывавшим мезоамериканские цивилизации от Юкатана до Анд. Хотя Копан был широко изучен археологами, его генетическая история до сих пор оставалась в значительной степени неизвестной.
Интересно, что среди секвенированных особей выделялся один мужчина, похороненный с искусно сделанными артефактами в Копане. Его генетический профиль указывал на элитный статус, возможно, он был правителем династии.
Второй мужчина, похороненный неподалеку без каких-либо артефактов, был идентифицирован как вероятная жертва жертвоприношения.
Ученые говорят, что небольшая выборка ограничивает возможности исследования представить все разнообразие населения Копана, не говоря уже о цивилизации майя в целом.