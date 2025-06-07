Новый анализ ДНК раскрыл стоящие за загадочным крахом древней цивилизации шокирующие факты

Однако исследователи также обнаружили генетические признаки высокогорья Центральной Мексики, где примерно с 500 г. до н.э. по 900 г. н.э. проживали древние народы сапотеков и миксе. По словам исследователей, это генетическое смешение подтверждает давние теории о том, что представители элиты майя, возможно, вступали в браки с чужаками для создания политических союзов. Это также согласуется с идеей о том, что некоторые правители, возможно, были воспитаны в отдаленных регионах или происходили из них.